По словам главного государственного санврача, отказ от вакцинации – общемировая проблема, и в Казахстане она остается актуальной

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане за последние годы число отказов от вакцинации выросло почти в четыре раза. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz

– Если сравнивать количество отказов с 2017 годом, то в текущем году оно увеличилось в 3,8 раза. В цифрах это выглядит так: в 2017 году было около 5 300 отказников, а в этом году уже зарегистрировано порядка 20 тысяч случаев, – отметила Сархат Бейсенова.

По ее словам, приведенные данные относятся ко всем видам вакцинации, кроме против гриппа. В этом году Минздрав закупил 2,1 млн доз вакцины от гриппа. Этот объем позволит охватить 11% населения. На сегодня в республике привито 1,9 миллиона человек.