Фото: КазНУ

В этом году вечер был организован в необычном формате, церемония посвящения в студенты 1-го курса была проведена с участием искусственного интеллекта.

В торжественном мероприятии приняли участие: министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, председатель Совета директоров КазНУ Кайрат Мами, Председатель Правления-ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, депутат Сената РК Бибигуль Жексенбай, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй и другие известные лица.

На мероприятии министр Саясат Нурбек поздравил молодежь и пожелал успехов в учебе.

«КазНУ – это не просто учебное заведение, а центр, где формируется личность, готовятся квалифицированные специалисты, развиваются наука и инновации. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: „Молодёжь должна быть патриотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой и отзывчивой“. КазНУ играет важную роль в воспитании молодёжи, вобравшей в себя качества, о которых говорил Президент. Университет не только предоставляет теоретические знания, но и ведёт масштабную работу по формированию студентов как ответственных, конкурентоспособных специалистов с чёткими жизненными принципами», – сказал министр.

Председатель Правления – Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев также обратился к студентам нового поколения с приветственным словом и остановился на результатах работы, реализованной в учебном заведении на их благо. «Не забывайте известную мудрость великого ученого-философа аль-Фараби: «Если хочешь добиться успеха в деле, стань мастером в нем», – сказал ректор. – Надеюсь, что вы станете воспитанными учениками, квалифицированными специалистами, личностями».

Всего в новом учебном году в КазНУ принято 11 530 студентов по направлениям бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Среди молодежи, поступившей на бакалавриат, 116 обладателей знака «Алтын белгі» и 27 призеров международных олимпиад. В этом году более 2500 иностранных студентов выбрали КазНУ имени аль-Фараби.

Также впервые на вечере выступили студенты, обучающиеся в филиалах КазНУ.

Праздничный вечер продолжился концертом с участием казахстанских звезд эстрады и завершился молодежным танцевальным вечером.