В кинотеатрах Казахстана разрешена реализация алкоголя

Общество
772
Айнур Курамысова
Национальная палата предпринимателей направила письмо в Министерство финансов РК с просьбой разъяснения территориальным налоговым органам о недопустимости запрета торговли и хранения алкоголя в кинотеатрах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя директора департамента общественного мониторинга НПП Ербола Устемирова.

"В Национальную палату не раз обращались предприниматели с жалобой на действия налоговых органов, запрещающих хранение и реализацию алкогольной продукции в зданиях и на территориях кинотеатров.  НПП направила в адрес Министерства финансов РК письмо о необходимости разъяснения территориальным налоговым органам недопустимости запрета хранения и реализации алкогольной продукции в зданиях и на территориях кинотеатров", – уточнил Устемиров.

По его словам, сотрудники налоговых органов ссылаются на закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", согласно которому  запрещается хранить и реализовывать алкогольную продукцию в зданиях и на территориях культурно-досуговых организаций.

"Территориальные налоговые органы полагают, что кинотеатры также относятся к культурно-досуговым организациям, и проводят разъяснительную работу среди предпринимателей о недопустимости хранения и реализации алкогольной продукции в кинотеатрах", – рассказал представитель НПП.  

Специалисты департамента общественного мониторинга НПП выяснили, что к культурно-досуговым организациям относятся только лишь те центры, деятельность которых регулирует Министерство культуры.

"Министерство культуры поддержало нашу позицию, указав, что, согласно Закону Республики Казахстан "О культуре", кинотеатры обозначены как организации культуры, отдельные от культурно-досуговых организаций, и основным направлением деятельности кинотеатров и кинозалов является прокат и публичная демонстрация фильмов, а потому кинотеатры не являются культурно-досуговыми организациями", – отметил заместитель директора департамента общественного мониторинга НПП.

Популярное

Все
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Все лучшее – детям!
Финансовая грамотность растет
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Жизнь после паводка
От контрольно-карательных мер – к процедурам уведомительного характера
В республике отремонтировано свыше восьми тысяч километров автодорог
Социальная поддержка населения в цифрах
Доступность госуслуг посредством Интернета достигла 92%
Жизнь счастливая – жизнь беспокойная
Холодец
На Алаколь за счет государства
Что нам стоит парк застроить?
Дармовщине приходит конец
Академия Нацгвардии: дисциплина, традиции, ответственность
Успехи казахстанцев на мировых кортах
Глубинка становится ближе
«Шабыт» – ода вдохновению
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Назван средний размер пенсии в Казахстане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
76 сельских семей региона получили жилье от государства
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Казахмысе сделали заявление по ситуации на предприятиях корпорации
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам на усыновление детей
В столице завершился II республиканский конкурс Astana Piano Passion
Токаев высказал соболезнования Макрону
От Чиангмая до Астаны
«Дорожная карта» по оздоровлению криминогенной ситуации принята в Алматинской области
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии

Читайте также

95 таксистов-«нелегалов» в Астане выдворены за пределы стра…
Консультант торгового дома похитил деньги со счета покупате…
Более 7 млрд тенге взыскали с алиментщиков в 2024 году
Новый терминал открывается в аэропорту Шымкента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]