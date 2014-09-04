В кинотеатрах Казахстана разрешена реализация алкоголя Общество 772 Айнур Курамысова

Национальная палата предпринимателей направила письмо в Министерство финансов РК с просьбой разъяснения территориальным налоговым органам о недопустимости запрета торговли и хранения алкоголя в кинотеатрах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя директора департамента общественного мониторинга НПП Ербола Устемирова.



"В Национальную палату не раз обращались предприниматели с жалобой на действия налоговых органов, запрещающих хранение и реализацию алкогольной продукции в зданиях и на территориях кинотеатров. НПП направила в адрес Министерства финансов РК письмо о необходимости разъяснения территориальным налоговым органам недопустимости запрета хранения и реализации алкогольной продукции в зданиях и на территориях кинотеатров", – уточнил Устемиров.



По его словам, сотрудники налоговых органов ссылаются на закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", согласно которому запрещается хранить и реализовывать алкогольную продукцию в зданиях и на территориях культурно-досуговых организаций.



"Территориальные налоговые органы полагают, что кинотеатры также относятся к культурно-досуговым организациям, и проводят разъяснительную работу среди предпринимателей о недопустимости хранения и реализации алкогольной продукции в кинотеатрах", – рассказал представитель НПП.



Специалисты департамента общественного мониторинга НПП выяснили, что к культурно-досуговым организациям относятся только лишь те центры, деятельность которых регулирует Министерство культуры.



"Министерство культуры поддержало нашу позицию, указав, что, согласно Закону Республики Казахстан "О культуре", кинотеатры обозначены как организации культуры, отдельные от культурно-досуговых организаций, и основным направлением деятельности кинотеатров и кинозалов является прокат и публичная демонстрация фильмов, а потому кинотеатры не являются культурно-досуговыми организациями", – отметил заместитель директора департамента общественного мониторинга НПП.