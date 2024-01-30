В Китае произошло новое землетрясение

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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,8, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: из открытых источников

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 22.27 по времени UTC (04.27 по времени Астаны) в 276 километрах к юго-востоку от Алматы и в 125 километрах к западу от китайского города Аксу с населением в 535 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине девять километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

 

#землетрясение #Китай

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