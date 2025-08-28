В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире

Китай
95

Запуск моста позволит сократить время пересечения каньона с двух часов до двух минут

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Китае провели финальное испытание самого высокого моста в мире. Сооружение протянулось почти на 3 километра и возвышается на уровне 625 метров над рекой Бэйпань в каньоне Хуацзян, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В ходе эксперимента на сооружение заехали 96 грузовиков. Таким образом проверялась способность конструкции выдерживать максимальную грузоподъёмность и устойчивость к деформациям.

– Мы моделируем экстремальные условия с нагрузкой более 3 300 тонн, чтобы задействовать максимальную пропускную способность моста при нормальной эксплуатации. Сегодня мы сосредоточены в основном на контроле смещения главных башен с обеих сторон, изгибающего момента у основания опор и максимального натяжения анкерных тросов пролёта, - рассказала руководитель испытаний Лэй Мин.

Открытие моста запланировано на конец сентября.

Отмечается, что запуск позволит сократить время пересечения каньона с двух часов до двух минут. Мост также планируют оборудовать стеклянными смотровыми площадками, кафе с панорамными видами и зонами для экстремальных видов спорта.

 

#Китай #мост #испытания

