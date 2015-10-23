В кокпар играют настоящие джигиты Свежий выпуск 935 Кабдрахман НАУРЫЗБАЕВ, Алматинская область

Достаточно сказать, что уже в год своего открытия – в 2011-м – молодежная команда области по кокпару стала чемпионом Казахстана, потом несколько раз входила в число призеров республиканского первенства. Сборная команды Алматинской области постоянно в числе призеров чемпионатов Казахстана, сельских игр «Ақ бидай», международных турниров по кокпару и другим национальным видам спорта среди мужчин. Не может не радовать и то, что кокпар получил активное развитие, становится массовым во многих районах Жетысу.

– В основе наших успехов внимание и забота, которые оказывает развитию национальных видов спорта руководство Алматинской области, областного управления по физической культуре и спорту, – говорит директор клуба, заслуженный тренер Республики Казахстан по национальным видам спорта Орынтай Амиргалиев. – Во многом благодаря этому все больше молодежи, причем разных национальностей, стали заниматься этим прекрасным видом спорта, который воспитывает в парнях смелость, боевой дух, патриотизм.

Что все обстоит именно так, мне довелось убедиться на занятиях сборной команды области, которые проходили на спортивной базе клуба в Жамбылском районе. В прямоугольнике длиной 200 и шириной 80 метров с двумя воротами (қазандық) шла игра двух команд – увлекательная, захватывающая, где всадники и кони слились воедино в желании победить, поразить ворота соперника. Все их действия были подчинены единой цели – выхватить тушу козленка из рук соперника, доскакать, преодолевая оборонительные редуты, до ворот соперника и закинуть ее в қазандық, представляющий собой кругообразное сооружение высотой 1 м 20 см, диаметром 4 метра и глубиной 50 см. Наблюдая за тренировкой своих подопечных, директор клуба Орынтай Амиргалиев и старший тренер Берик Денгельбаев старались донести до увлеченных борьбой игроков свои замечания, громко подсказывали им, что и как нужно делать, как лучше обороняться и эффективно нападать. И так все два тайма, которые в общей сложности длились 40 минут. К окончанию тренировки с всадников и их четвероногих парт­неров пот лил градом.

– Для подготовки хорошего игрока в кокпаре нужно как минимум три года, – вводит нас после окончания тренировки в курс дела Орынтай Киргизбаевич. – А для подготовки лошади необходимо еще больше времени – четыре-пять лет. Надо ее так выдрессировать, чтобы лошадь могла резко останавливаться, быстро набирать скорость, ничего не боялась, была верткой, резвой, хорошо управляемой. За такими животными нужен особый уход и особое кормление, поэтому у нас в штате квалифицированный ветеринар Ержан Актасов, опытные конюхи Орынбай Нусипбаев, Хадыр Хабдуап и Мурат Арыкбаев. Есть и коваль, который умеет хорошо подковывать коней, – ведь без хорошо подогнанной подковы лошадь, как хоккеист на льду без коньков...

Рассказал директор клуба и о той поддержке, которую оказывает Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан. Не преминул Орынтай Киргизбаевич сказать и о том, что именно ею разработаны и утверждены правила игры в кокпар. Как уже выше говорилось, игра длится два тайма по 20 минут каждый. В случае ничьей назначается дополнительно 10 минут. Если в течение этого времени не будет забит «золотой» гол, то бишь не окажется туша козла в қазандық, назначается пенальти или, как сказал Орынтай Киргизбаевич, буллит. В кокпаре он имеет свою особенность. Так как вратаря в этой игре нет, пенальтисту путь к воротам закрывает защитник. Остается добавить, что в кокпаре за победу сражаются по десять игроков с каждой стороны, причем четверо – в поле, а остальные – в запасе. Смену игроков можно проводить неограниченное количество раз.

Когда тренировка завершилась, наш разговор, к которому подключился и главный тренер Берик Денгельбаев (он мастер спорта международного класса по вольной борьбе, неоднократный победитель и призер крупнейших республиканских и международных соревнований и, конечно, большой знаток того дела, которым занимается сейчас), продолжился в кабинете директора клуба. В ходе обстоятельной беседы удалось узнать, как началось возрождение и продолжается развитие национальных видов спорта в Алматинской области. Серьезным толчком к их развитию стали соревнования по национальным видам спорта на Кубок Президента Республики Казахстан, приуроченные к Дню Конституции, ставшие традиционными и получившие международный статус. В первый раз они прошли 17 лет назад в урочище Кокбастау. Все эти годы главным судьей соревнований был Орынтай Амиргалиев.

За это время заметно выросло мастерство участников соревнований, в чем мы убедились во время тренировки спортсменов. Любо-дорого было смотреть на то, как члены сборной команды области Кайржан Сулейменов, Нурсултан Абесов, Елдос Тлебалдиев, Айбек Болатов, Эльдар Жиенкулов (все они мастера спорта) и другие без страха и упрека вступали в единоборство, стараясь одержать победу. Это результат регулярных тренировок по общефизической и специальной подготовке, участия в соревнованиях самого различного масштаба.

Заметно вырос интерес к национальным видам спорта, которые получили развитие во всех областях Казахстана. Сейчас практически ни одно крупное торжество не обходится без байги, кокпара и других национальных видов спорта. Одним из важных достижений является то, что в нашей стране – при поддержке отраслевого министерства, Народно-демократической партии «Нур Отан», фонда «Самрук-Казына», Ассоциации национальных видов спорта – прошли чемпионаты Азии по кокпару, аударыспақу (борьба на конях), тенге ілу (подъем с земли на полном скаку завернутой в платок монеты).

Все это не может не радовать, так как национальные виды спорта, к которым люди приобщались с младых ногтей, пришли к нам из глубины веков, исподволь формировали в народе физическую крепость, ловкость, смелость, силу духа и другие качества, всегда необходимые для гармонии с природой и суровыми условиями жизни в степи. Они, наконец, являлись одним из важнейших элементов его культуры. Поэтому возрождение национальных видов спорта пошло на пользу всему обществу, в первую очередь – молодежи.

Но, как говорится, невооруженным глазом можно было увидеть и проблемы, которые бросились только во время одной тренировки. Хотя игра была тренировочной, но нетрудно заметить, насколько жесток кокпар, где на полном скаку сталкивались друг с другом всадники. Стало понятно, что кокпар – это игра, где по определению не исключены серьезные травмы ее участников. Но ни на одном из спортсменов автор этих строк не увидел защитных шлемов на головах, наколенников и других атрибутов защитной спортивной амуниции. Почему их нет? Ведь в том же хоккее, к примеру, невозможно представить игроков на льду без шлемов, наколенников и других видов защиты. Кстати, один из канадцев, впервые увидев кокпар, оказывается, воскликнул: «Хоккей по сравнению с этой нацио­нальной игрой казахов просто детская забава!»

– Для казахов кокпар – это борьба, бокс и хоккей, как говорится, в одном флаконе, – улыбаясь, продолжает свой рассказ Орынтай Киргизбаевич.

В словах директора клуба, преданного своему делу, есть весомая доля истины. Что же касается проблемы защитной амуниции, а по большому счету единой спортивной формы игроков в кокпар, то это вопрос очень серьезный, решение которого просто не терпит отлагательства. Приближается выставка «ЭКСПО-2017», которая впервые на постсоветском пространстве будет проводиться в Казахстане. Десятки тысяч деловых людей, туристов, гостей этого грандиозного мероприятия мирового масштаба захотят в первую очередь увидеть у нас то, что является исконно национальным видом спорта, то, чего нет у них, наконец, спортивную экзотику. Пожалуйста, мы им покажем кокпар, в который играют настоящие джигиты. Он произведет еще большее впечатление на зрителей, в этом нет никаких сомнений, если джигиты и их четвероногие партнеры будут соответствующим образом одеты и обуты. Кокпар, как и другие национальные виды спорта, станет одним из ударных моментов того представления, которое готовится к ­ЭКСПО-2017.

Как уже говорилось, в команде играют десять человек. А это означает, что в ней должно быть как минимум десять подготовленных, нужным образом вытренированных коней. А с этим, как пришлось убедиться автору, в клубе серьезная проблема. Проблема подготовки спортивных лошадей является одной из главных как для Алматинской области, так, скорее всего, и для других регионов страны. Из областного бюджета, естественно, нелегко выкроить средства на их закупку – для приобретения, к примеру, только одной лошади, которую нужно еще подготовить для участия в соревнованиях, требуется как минимум 10 тыс. американских долларов. Это, подчеркнем еще раз, как минимум. И тут без постоянной поддержки со стороны парламентариев и Правительства никак, видимо, не обойтись.

Решение этих и других вопросов, в чем самое активное участие (и в этом нет никаких сомнений) должны принять бизнесмены, самым положительным образом скажется на дальнейшем развитии национальных видов спорта. А это в свою очередь даст мультипликативный эффект. Будут открыты новые рабочие места, активнее заработают отечественные модельеры, будет дан толчок дальнейшему развитию отечественного коневодства. Настало время подумать и о строительстве специальных стадионов, в первую очередь в Астане и Алматы, где регулярно можно проводить соревнования по кокпару, другим национальным видам спорта. Ведь именно туда больше всего приезжает отечественных и зарубежных туристов, деловых людей, там регулярно проводятся мероприятия мирового уровня.



