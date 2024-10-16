В Кокшетау прошел форум волонтеров страны

Участниками встречи стали более ста молодых активистов из восьми регионов Казахстана, а также из всех районов и городов Акмолинской области.

фото пресс-службы МРЦ по Акмолинской области

Как отметили организаторы, подобные площадки – это пространство для обмена опытом, демонстрации результатов работы и инструмент вовлечения активной неравнодушной молодежи в добровольческую деятельность. Форум нацелен и на повышение волонтерского потенциала НПО и государственных органов, участвующих в развитии волонтерской деятельности, поддержку проектов и инициатив.

Сегодня в Акмолинской области более 3 600 волонтеров, 89 волонтерских объединений. По словам руководителя областного молодежного ресурсного центра Дастана Ермекова, радует тот факт, что с каждым годом ребят, желающих делать добрые дела по зову души, становится все больше. Открываются новые волонтерские объединения, рождаются новые инициативы и проекты.

Традиционным в регионе стало мероприятие «Волонтер года», собирающее по-настоя­щему увлеченных акмолинских активистов. И все же самое главное, чтобы любая помощь, доброе дело оказывались свое­временно. Дастан Ермеков хорошо запомнил такой случай: к волонтерам обратился пожилой горожанин с просьбой спилить разросшееся перед окном дерево, загораживающее свет и обзор. Получить разрешение на подобное дело – задача непрос­тая, требующая согласований, к тому же у студентов не всегда хватало на это времени. Когда, наконец, все было готово, позвонили пожилому человеку. Им ответили, что его не стало…

Многих молодых людей в добровольческое движение привело желание получить новые социальные знания, развить навыки общественной деятельности, активной гражданской позиции. Для кого-то волонтерство стало делом жизни.

Так, Анаргуль Мушкановой в этом году Глава государства вручил медаль «Шапағат» за участие и помощь в противопаводковых мероприятиях. История жизни этой молодой женщины, оказавшейся с маленьким ребенком в весьма трудной жизненной ситуации, заслуживает отдельного рассказа. Анаргуль делится, что выстоять ей, буквально оказавшейся на улице, в свое время помогли добрые люди, среди которых были и бездомные... Теперь, став волонтером, она в свою очередь помогает тем, кому приходится нелегко. К примеру, зимой готовит в своей крохотной комнатке в общежитии нехитрые обеды и два раза в неделю кормит людей без определенного места жительства. И это только малая часть добрых дел, которые она успевает делать, будучи занятой на двух работах.

– Жить как-то иначе, спокойно и довольно, я уже не смогу, – говорит Анаргуль Мушканова.

Заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Елдар Сапаров отметил, что по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 2026-го Международным годом волонтеров. В нашей стране с момен­та объявления 2020-го Годом волонтера воплощаются в жизнь различные целевые проекты. Был принят ряд стратегичес­ких правовых документов, в том числе поправки к закону в сфере волонтерства и конкретные меры государственной поддержки.

Добровольческим организациям теперь бесплатно предоставляют государственную собственность в рамках партнерства. Учреждена международная премия «Волонтер года», а с 2023-го и специальная премия Министерства культуры и информации для НПО, куда отдельным направлением вошли волонтерские объединения. С нынешнего года министерством введена и номинация поддержки волонтерских инициатив.

В настоящее время казахстанские волонтеры активно развивают восемь направлений. В рамках проекта «Біргеміз» ежегодно выделяются 240 мини-грантов. Так, в этом году 17 грантов забрали акмолинские волонтеры на свои проекты. И эта работа будет продолжена.

На панельных секциях волонтеры обсудили действующие проекты, в частности по направлениям Bilim, Qamqor, Taza alem, Saylyq, Umit. Презентованы лучшие проекты. К примеру, представители Aqmola IT Hab поделились, как в рамках волонтерского движения помогают продвигать IT-направление, разрабатывать сайты и так далее. Показали свою работу ребята-волонтеры из движения Красного Полумесяца. Безусловно, навыками оказания первой помощи должен обладать каждый.

Были приняты во внимание все новые предложения, с которыми обратились волонтеры. Как отметил Елдар Сапаров, каждое будет обязательно рассмотрено, наиболее ценные инициативы войдут в план работы на ближайшую перспективу. В завершение форума ряду акмолинцев вручили благодарственные письма МКИ за активную волонтерскую деятельность.