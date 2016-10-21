В Конфедерации спортивных единоборств сменился руководитель

Спорт
Талгат Исенов
Данияр Абулгазин избран на должность председателя Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта РК. Кандидатура, предложенная прежним руководителем организации Тимуром Кулибаевым, была единогласно поддержана на заседании общего собрания членов Конфедерации, которое прошло в Алматы, передает Kazpravda.kz. 

Напомним, что с прошлого года Тимур Кулибаев является президентом Национального олимпийского комитета РК.

Ранее Данияр Абулгазин занимал пост генерального директора Конфедерации.

В работе совещания приняли участие руководители Конфедерации, представители министерства культуры и спорта, национальных федераций по боксу, видам борьбы, дзюдо, таеквондо, тяжелой атлетике и қазақ күрес.

На совещании также был рассмотрен ряд вопросов о дальнейшей работе организации. Как было отмечено, развитие спорта в современных условиях должно быть динамичным и готовым к совершенствованию, а значит необходимо продолжать работу по развитию отечественного спорта с учетом актуальных мировых тенденций.

По итогам встречи были определены направления деятельности, которые необходимо усилить.

Федерациям поручено активизировать работу по борьбе с допингом,  внедрить современные научно-методические технологии в процесс подготовки сборных,  совершенствовать систему формирования национальных команд,  развивать спорт в регионах, укреплять местные спортивные федерации, расширить представительства в международных федерациях и организациях, повышать уровень менеджмента федераций, уделить внимание повышению квалификации спортивных специалистов.

На собрании также были подведены итоги четырехлетнего олимпийского цикла. На XXXI Летних Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро Казахстан завоевал 17 медалей различного достоинства. Спортсмены Конфедерации принесли в копилку сборной 15 наград.

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