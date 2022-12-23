В Конгрессе США представили доклад по итогам расследования штурма Капитолия

В мире , США
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Спецкомитет Палаты представителей, расследующий нападение на Капитолий 6 января 2021 года, в четверг опубликовал итоговый доклад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Голос Америки».

Фото: pixabay.com

Доклад объемом более 800 страниц основан на почти 1 200 интервью, сотнях тысяч документов, а также на решениях более чем 60 федеральных судов и судов штатов.

Авторы доклада делают 17 выводов и обсуждают правовые последствия действий бывшего президента США Дональда Трампа и некоторых его соратников. В резюме доклада, опубликованном ранее на этой неделе, говорится, что комитет также предлагает передать дела Трампа и других людей на рассмотрение Министерства юстиции для выдвижения уголовных обвинений. Доклад также содержит законодательные рекомендации с целью предотвратить подобные инциденты в будущем.

В понедельник члены спецкомитета попросили федеральных прокуроров предъявить обвинения экс-президенту в совершении четырех преступлений, включая воспрепятствование работе конгресса и мятеж, за то, что он, по их мнению, пытался отменить результаты президентских выборов 2020 года и спровоцировал нападение на резиденцию органа федеральной власти.

Просьба возглавляемого демократами спецкомитета к Министерству юстиции не обязывает федеральных прокуроров к действию, но это первый случай в истории, когда конгресс передал дело бывшего президента для рассмотрения вопроса о его уголовном преследовании.

В ноябре Трамп заявил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост президента.

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи на митинге в Вашингтоне прорвались к Капитолию, где участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги голосования. Протестующим удалось ворваться в здание, дебаты в конгрессе были приостановлены на несколько часов, законодателей эвакуировали.

Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. В Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли 5 человек, среди них – один служащий полиции. Власти взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. Еще 2 полицейских совершили самоубийство в последующие недели. После беспорядков были задержаны около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинения.

Самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия суд вынес жителю Техаса Гаю Реффитту – 7 лет и 3 месяца тюрьмы.

 

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