Склад загорелся в алматинском "Атакенте"

Пожары
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы сообщил о пожаре в павильоне КЦДС "Атакент", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"1 мая в 22:12 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, павильон 7а. По прибытии, через 6 минут наблюдалось задымление в складском помещении. На втором этаже павильона был обнаружен очаг возгорания на площади 60 кв.м", - говорится в информации.

Как сообщили в ДЧС, учитывая высокую пожарную нагрузку и плотную задымленность(склад общей площадью, предварительно 14 тыс. кв. м полностью заполнен коробками с товарно-материальными ценностями), незамедлительно были введены несколько пожарных стволов и задействован пожарный автомобиль дымоудаления АД-120.

"Пожар локализовали в течение 35 минут, ликвидировали в 22:57, Жертв и пострадавших нет. На вызов были направлены 57 человек личного состава, 18 единиц техники ДЧС и службы взаимодействия города. Из-за высокой пожарной загрузки масштабного пожара с огромным материальным ущербом удалось не допустить", - отметили в департаменте.

 

#Алматы #ДЧС #пожар #павильон #склад #Атакент

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