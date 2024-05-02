Склад загорелся в алматинском "Атакенте"

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"1 мая в 22:12 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район, ул. Тимирязева, д. 42, павильон 7а. По прибытии, через 6 минут наблюдалось задымление в складском помещении. На втором этаже павильона был обнаружен очаг возгорания на площади 60 кв.м", - говорится в информации.

Как сообщили в ДЧС, учитывая высокую пожарную нагрузку и плотную задымленность(склад общей площадью, предварительно 14 тыс. кв. м полностью заполнен коробками с товарно-материальными ценностями), незамедлительно были введены несколько пожарных стволов и задействован пожарный автомобиль дымоудаления АД-120.