Крупный складской комплекс и теплицу с новыми технологиями откроют в Шымкенте

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вице-премьер Серик Жумангарин посетил Шымкент, где ознакомился с ходом строительства и работой действующих крупных производственных и сельскохозяйственных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

На территории транспортно-логистического центра Шымкента строится многофункциональный складской комплекс ТОО «НМИ-Юг» площадью 5 га. Стоимость проекта – 10,2 млрд тенге. Первый этап строительства планируется завершить уже в этом году, строительно-монтажные работы завершены на 90%. Общая площадь складских помещений составит 22 тыс. кв. метров. Здесь будет создано 107 рабочих мест.

По словам учредителя компании Айжан Наимбековой, это будет склад категории А+ с гибкой системой климат-контроля и возможностью регулировки температуры холодильных камер от -18 до +4 градусов Цельсия. Это позволит обеспечить хранение самого широкого ассортимента товаров.   

Здесь же вице-премьеру презентовали проект строительства тепличного комплекса ТОО «Alsera kz». Инвестпроект стоимостью $650 млн реализует турецкая компания «Alarko Holding» в индустриальной зоне «Бозарык». Он будет запущен поэтапно на площади 500 га с применением новых технологий. Здесь планируют выращивать огурцы, помидоры, бахчевые, корнеплоды и другие сельхозкультуры. Это будет самый большой тепличный комплекс в Шымкенте по выращиванию томатов и огурцов. На предприятии планируется создать порядка 2 тыс. новых рабочих мест.

Аким города Габит Сыздыкбеков также проинформировал о других проектах, которые предстоит реализовать на территории ТЛЦ.

Серик Жумангарин высоко оценил перспективы реализуемых проектов, отметив, что со стороны государства будет оказана вся необходимая поддержка, так как они отвечают цели госполитики в сфере АПК по увеличению доли переработанной продукции до 70%.

Вице-премьер посетил крупнейшую и единственную в Казахстане текстильную фабрику полного законченного цикла по переработке и выпуску готовой текстильной продукции ТОО «AZALA Textile». На фабрике трудятся 475 человек. Уникальный текстильный комбинат производит несколько десятков видов продукции, начиная от пряжи и заканчивая текстильными изделиями. Мощность предприятия составляет свыше 6 800 тонн пряжи и 14 млн погонных метров суровой ткани в год. Это экспортоориентированное предприятие: порядка 70% своей продукции оно поставляет в страны ближнего зарубежья, в частности, в Литву, Германию, Италию, Польшу, Бельгию, Данию, Латвию и Турцию.

По итогам осмотра производственных цехов и разговора с руководством фабрики Серик Жумангарин поручил проработать возможность увеличения закупа продукции отечественного производителя текстиля для государственных нужд.

#Шымкент #строительство #технологии #комплекс #теплица #склад

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