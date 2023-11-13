В контексте новых задач

На расширенной коллегии под руководством генерал-полковника Руслана Жаксылыкова подведены итоги деятельности 2023 года в вооруженных силах страны. Как отметил министр, вся работа оборонного ведомства была направлена на выполнение задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Шло оснащение армии вооружением и техникой, строи­тельство и ремонт военной инфраструктуры, обеспечение войск материально-техническими средствами.

Оборонное ведомство провело Всеармейское совещание и учения «Батыл Тойтарыс-2023» с участием Президента, в ходе которого Глава государства высоко оценил уровень подготовки войск. По поручению Президента разработана Концепция военно-патриотического воспитания, решаются вопросы социального статуса военнослужащих, находящиеся под его личным контролем.

– В текущем году повышены оклады летному составу и граж­данским преподавателям вузов в среднем на 60%, а также военным медикам – на 40%, тем самым они доведены до уровня зарплат в гражданских медучреждениях. С 2024 года предусмотрено увеличение окладов за звания на 30%. Прорабатываются воп­росы повышения окладов всем военнослужащим. Регулярно повышается уровень жилищных выплат, – озвучил результаты работы в этом направлении министр обороны.

Вместе с тем генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратил внимание на качество работы органов управления и вверенных подразделений.

– Требуют решения вопросы комплектования подразделений личным составом, необходимо работать над повышением профессионального уровня офицеров и сержантов. Эти аспекты напрямую влияют на морально-психологический климат в воинских коллективах и состояние правопорядка. Важно поддерживать в исправном и боеготовом состоянии вооружение и военную технику, совершенствовать содержание и обслуживание инфраструктурных объектов, – отметил он.

О состоянии боевой и мобилизационной готовности войск в отчетном периоде на заседании доложил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Марат Хусаинов. Отметив специфику современных вооруженных конфликтов, в которых широко применяются традиционные и гибридные методы борьбы, он подчеркнул, что вооруженные силы должны быть готовы эффективно противостоять противнику в случае военной агрессии.

В ходе заседания по своим направлениям выступили заместители министра обороны. В их док­ладах были подробно охвачены вопросы воинской дисциплины и правопорядка, технического, тылового, медицинского и квартирно-эксплуатационного обеспечения вооруженных сил. По итогам коллегии министр обороны поставил ряд задач по дальнейшему повышению бое­способности и боеготовности войск, их техническому оснащению, тыловому и морально-психологическому обеспечению. Отдельно было поручено ускорить процесс цифровизации системы военного управления.

На коллегии были подведены итоги учебно-методического сбора с руководящим составом. Победителем боевого состязания среди видов вооруженных сил объявлены Силы воздушной обороны. Среди родов и региональных командований первое место завоевали Десант­но-штурмовые войска, на втором месте – войска ПВО, на треть­ем – Военно-воздушные силы.

За достигнутые успехи в служебной деятельности по итогам 2023 учебного года нагрудным знаком первого министра обороны Казахстана, Халық қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и кубком награжден командир войсковой части 18404 подполковник Алмас Тулегенов.