В контексте «слышащего государства»

Общественный совет Кызылорды обсудил эффективность и проблемы функционирования единой дежурной диспетчерской службы 112.

Напомним, Кызылординская область первой в стране запустила проект «Единая дежурная диспетчерская служба». Здесь теперь все оперативные службы («101», «102», «103», «112») работают под единым номером «112». Кроме того, запущен единый контакт-центр «109» по обработке заявок населения по вопросам жизнедеятельности города. Сюда звонят с проблемами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

– Этот же проект, по созданию новой диспетчерской службы, планируется внедрить по всему Казахстану с января 2023 года, – отметил член общественного совета Кызылординской облас­ти Серик Тенизбаев. – И ввиду того, что здесь необходимо учесть опыт Кызылординской области, ставшей первой, в рамках работы общественного совета региона комиссия по экономике провела общественную экспертизу по дос­тижению целей проекта «ЕДДС – 112, 109». Данный проект подразумевал запуск системы «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» по аналогу американской системы «911». Целью проекта являлось улучшение работы служб экстренного реагирования «101», «102», «103».

Комиссия по экономике провела в первую очередь экспертизу законодательства по данному проекту, анализ жалоб, расчет расходов и выявила существенные недостатки пилотного проекта. На обсуждение итогов экспертизы члены общественного совета пригласили замес­тителя председателя Мажилиса Парламента РК Балаим Кесебаеву и депутата Мажилиса Парламента РК Бахытбека Смагула.

Также по видеоконференцсвязи в заседании общественного совета участвовали вице-министры МЧС, МВД, Минздрава, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

– Комиссия по экономике выя­вила следующие недостатки, – рассказывает Серик Тенизбаев. – Каждый областной центр, а сейчас это порядка 20 субъектов Казахстана, заказывает собственное программное обеспечение для внедрения ЕДДС, то есть это 20 контрактов на одну и ту же программу без должной интеграции с центральными органами.

Кстати, в Кызылорде вместо сокращения расходов на штат диспетчеров после внедрения пилотного проекта их количество увеличилось на 86 штатных единиц. А это существенная нагрузка на бюджет.

– Здесь отметим дублирование функций, – говорит Тенизбаев. – Диспетчеры служб «101», «102», «103» продолжают наравне с дис­петчерами ЕДДС принимать вызовы на своих местах. И это, ко всему прочему, снижает оперативность исполнения обращений.

Отметили эксперты и отсутствие квалифицированных кадров для универсальной диспетчерской службы.

– Как пример, для работы в «911» в США необходимо пройти специальное обучение, – отмечает Серик Тенизбаев. – В нашей стране, увы, кадры не имеют соответствующего образования или опыта оперативной работы.

Также отмечено, что в связи с пока еще существующими недос­татками новой службы есть рис­ки для жизни населения. Из-за некомпетентности диспетчеров ЕДДС происходят ошибки, например, в оценке тяжести состояния больного и категории срочности вызова.

– Обсуждение опыта Кызылординской области дало свои плоды, – говорит Серик Тенизбаев. – Как результат было принято решение о создании специальной республиканской комиссии по анализу целесообразности внедрения данного проекта в Республике Казахстан с января 2023 года, провес­ти всесторонний анализ и выработать конкретные предложения, в случае необходимости внести изменения в правовые документы. Отмечу, что подобные формы сотрудничества между общественными советами, депутатами и государственными органами – это и есть слышащее государство! Такое сотрудничество поможет действительно решать проблемы народа.