В Костанае осудили «турагента» за присвоение денег клиентов

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении уроженки Российской Федерации Ф. за совершение мошенничества, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С июня 2022 года по июнь 2023 года Ф. под предлогом предоставления турпакетов под видом туристического агента, путем обмана и злоупотребления доверием туристов, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, присвоила денежные средства потерпевших, оплаченные за путевки в Японию, ОАЭ, Турцию, Дубай, Египет, Таиланд, Вьетнам и.т.д.

В результате преступных действий 71 потерпевшему причинен материальный ущерб, в том числе в особо крупном размере, на общую сумму более 78 млн тенге.

В суде подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась и обязалась возместить ущерб потерпевшим.

Суд назначил Ф. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг в сфере туризма, сроком на 6 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу