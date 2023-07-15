В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников

Полицейские задержали 16-летнего дропера, через которого мошенники получали деньги, похищенные у пенсионеров, передает Кazpravda.kz со ссылкой на « Костанайские новости ».

Фото: Kazpravda.kz

От действий мошенников пострадали пять пенсионеров. Сумма ущерба оценивается в более чем 6 млн. тенге.

«К примеру, 72-х летней жительнице областного центра, позвонив на домашний телефон, сообщили, что ее внучка попала в ДТП в Германии и попросили приготовить для передачи 4 млн тенге. Пенсионерка деньги собрала и передала их парню, который пришел к ней домой, - сообщил сотрудник подразделения «CyberPol» Олжас Магыпаров.

Известно, что молодой человек нашел работу курьера через Telegram.

После того, как он согласился, стал получать четкие инструкции: где, что и откуда забрать. Его заработок составлял 10% от суммы.