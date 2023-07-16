В Костанайской области задержали наркоторговца с крупной партией синтетических веществ

В Костанайской области у 31-летнего наркоторговца изъяли партию синтетических веществ на сумму более 100 млн тенге, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ДП Костанайской области.

Фото: Polisia.kz

Операция по задержанию подозреваемого проходила в городе Тобыл в рамках ОПМ «Карасора- 2023».

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в городе Тобыл задержан подозреваемый, у которого при обыске изъято более 3 кг синтетических наркотиков. Чуть позже было найдено и изъято более 2 тысяч расфасованной синтетики, что составляет особо крупный размер, - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Нуржан Ахметов.

Стоимость такой партии составляет более 100 млн тенге. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 ч. 3 УК РК. Подозреваемый арестован.

Проводятся необходимые следственные действия. Согласно проведенной экспертизы изъятое вещество – синтетический наркотик «мефедрон».

Всего с начала проведения ОПМ «Карасора- 2023» в Костанайской области изъято более 10 кг различных наркотических средств.