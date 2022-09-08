В краю кудрявых берез

Предметы быта, принадлежащие семье Ибрая Алтынсарина, а также подлинник пособия по вероучению хранятся в мемориальном музее Костаная, который носит имя выдающегося казахского просветителя.

МУЗЕЙ КАК ЭКСПОНАТ

В самом сердце Костаная, среди гигантских универмагов с их новомодными бутиками, есть место истории, которую уже почти полтора века бережно хранит мемориальный музей им. Ибрая Алтынсарина. Летом небольшое двухэтажное здание прикрывают раскидистые ветви кудрявых берез. Каждый костанаец хорошо с ним знаком: молодежь – потому что сотрудники музея ведут активную просветительскую работу, а старшее поколение – потому что давно знает, что именно здесь в далеком 1884 году впервые в Костанае закипела образовательная жизнь.

Это место было выбрано под строительство первого двухкласс­ного русско-казахского училища в новообразованном городе. Всем процессом Ибрай Алтынсарин руководил лично. Он рапортовал военному губернатору об отпуске 500 бревен из Аракарагайского бора для строительства, а затем сопровождал телеги, запряженные лошадьми. Алтынсарин принимал активное участие и в посадке деревьев вокруг новой школы.

В разные годы ее несколько раз переименовывали и преобразовывали, но на протяжении всего своего существования она не теряла своего образовательного назначения. В 1968-м по решению совета народных депутатов ее полностью снесли. Здание сильно обветшало и портило облик города.

Впрочем, от первой школы Костаная в наследство современникам осталась пара экспонатов: кирпич, найденный в 2000 году во время ремонтных работ в цент­ре города, а также копия одной из двух фотографий Ибрая Алтын­сарина, где он запечатлен в окружении педагогов и учеников школы за три месяца до смерти. Оба экспоната ныне представлены в экспозиции.

Сам мемориальный музей вырос на месте той самой первой школы Костаная. Его часть – точная ее копия, поэтому сам храм истории можно смело назвать главным экспонатом.

– Музей был построен в рекорд­ный срок – всего за девять месяцев. В июне 1991 года был организован агитационный поезд, на котором будущие сотрудники музея, деятели науки и культуры, а также активисты объехали несколько регионов и городов, где жил, учился и работал Ибрай Алтын­сарин. Они побывали в Торгае, где он открывал первую школу, в Актюбинске и Алматы, Оренбурге и Троицке, – рассказала старший научный сотрудник мемориального музея Роза Шалапова. – 16 октября 1991 года музей распахнул свои двери. Это событие было приурочено к 150-летнему юбилею выдающегося деятеля, просветителя, педагога, новатора, создателя казахского алфавита на основе русской графики Ибрая Алтынсарина.

ИСТОРИЯ В ДИОРАМЕ

Мемориальный музей – настоящая сокровищница, в этих стенах хранятся не столько материальные, сколько духовные ценности. Основная масса экспонатов – архив­ные документы, касающиеся жизни и деятельности просветителя. Это его письма, больше напоминающие дневник, по которому можно проследить путь Ибрая, а также документы из оренбургской школы, где учился Алтынсарин, – расписание уроков, меню.

Любопытно, что руководство учебного заведения создало для казахских мальчиков условия, максимально приближенные к тем, в которых они жили у себя на родине. Для них были закуплены юрты, табуны дойных кобылиц, ездовые лошади, национальная одежда и утварь. И даже меню было составлено исходя из особенностей национальной кухни. К примеру, по воскресеньям на обед подавали лапшу с куртом, в среду – бешбармак, и почти каждый день – жаркое из баранины.

Из того, что можно, как говорится, «пощупать» глазами – дио­рамы алматинских художников, воссоз­дающие страницы истории. Это настолько тонкая работа, что невольно погружаешься в ту эпоху и словно становишься свидетелем событий, которые происходили много-много лет назад.

Вот Ибрай Алтынсарин в цент­ре старого Костаная жестом руки приглашает в первое открыв­шееся в городе русско-казахское училище. Слева экспозиция, рассказываю­щая, как Алтынсарин начал свою просветительскую деятельность. Своих первых учеников он обучал на дому и лишь четыре года спустя открыл первую школу в Торгае, макет которой тоже могут увидеть посетители.

Впечатляет своей реалистич­ностью диорама урока в ремес­ленном училище, их Алтынсарин открывал при школах. Рядом – инструменты, с которыми работали дети. Восторг у гостей музея вызывает знаменитый мемориальный класс – голландская печь, керосиновые лампы… Известно, что при открытии школ первый урок Ибрай Алтынсарин вел сам, что и показано в реконструкции.

Эти диорамы появились в мемориальном музее в 2012 году, когда здесь провели глобальную реконструкцию. Тогда же был надстроен второй этаж, где разместился один из рабочих кабинетов просветителя в европейском стиле, а также макет его дома. Все это воссоздано алматинскими дизайнерами по рассказам и письмам самого Алтынсарина.

– Детям очень нравится экспозиция «Степной колокол» со скульп­турой Алтынсарина, ведущего детей в школу. Эта интерактивная композиция: когда начинается экскурсия, включается голос актера, читающего знаменитый стих просветителя «Кел, балалар, оқылық!» («Давайте же, дети, учиться нач­нем!»). Это впечат­ляет школьников, – пояснила Роза Шалапова.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Хранятся в музее и личные вещи Ибрая Алтынсарина, а также предметы быта, которые принадлежали его ближайшим родственникам. Их очень мало, и они – самые дорогие экспонаты.

Настоящей жемчужиной музейного фонда считается книга «Шариат-ул-ислам» – «Основы мусульманства». Учебное пособие по вероучению написано Ибраем Алтынсариным на казахском языке арабским шрифтом. Это подлинник. В 2008 году книгу в музей передал ныне покойный имам мечети Марала ишана Ертай қажы.

Один из самых первых уникальных экспонатов музея – чехол для постельных принадлежностей, которым пользовался Алтынсарин. Пожалуй, это единственная сохранившаяся по сей день материальная вещь. Чехол в 1991 году в музей передала племянница жены Ибрая Гульсана Тестимирова.

А вот еще один раритет – ступа, предназначенная для размельчения зерновых, бобовых и крупяных культур. Когда-то она принадлежала дедушке Алтынсарина по материнской линии. Затем ее передавали из поколения в поколение, пока ступа не оказалась в фонде музея.

В общей сложности в мемо­риальном музее Ибрая Алтынсарина хранится 13 тыс. экспонатов. Каждый из них заслуживает отдельного внимания, потому что так или иначе связан с настоящим подвигом, который совершил за свою довольно непродолжительную жизнь Ибрай Алтынсарин. Прожив 48 лет, он открыл 14 школ, разработал систему школьного образования, стал автором множества литературных произведений.

У него была еще одна заветная мечта, которая так и не воплотилась в жизнь. Ибрай Алтынсарин хотел открыть в Костанае сельскохозяйственную школу, чтобы дети могли обучаться агрономии, столярному, кожевенному и кузнечному делу. Для этого он готов был отдать свои земли, которые находились в 70 км от областного центра…

Нравственный пример духовного служения своему народу, который показал Ибрай Алтынсарин и который не смог повторить больше ни один деятель и поныне, просто не может не заслуживать уважения.