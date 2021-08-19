В крупную наркоплантацию превратил свой двор житель Кызылорды
В городе Кызылорде задержан 48-летний житель, превративший двор своего дома в крупную наркоплантацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
16 августа управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции Кызылординской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 48-летний житель Кызылорды за незаконный оборот наркотиков.
В ходе проведения осмотра территории дома выявлено более тысячи саженцев конопли, выращенных до высоты 3-4 метров. Кроме того, на месте происшествия изъяты в качестве вещественных доказательств порошки со специфическим запахом, прессованные и упакованные в 2 мешка, и 5 пластиковых тар объемом 5 литров.
Экспертиза установила, что изъятые 1089 кустов конопли общим весом более 320 кг и более 4 кг марихуаны относятся к наркотическим веществам.
Данный гражданин признан подозреваемым, в ходе допроса он указал, что употребляет наркотики, а также продает.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Кызылорда. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) и части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).