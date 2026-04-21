В Кыргызстане строят аналог мирового Диснейленда

Параллельно в регионах строятся новые школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар
В Кыргызстане идет активное строительство современных административных зданий и укрепление технической базы страны. В перечень ключевых социальных объектов, возводимых к саммиту ШОС в Бишкеке, Всемирным играм кочевников и Дню независимости, входят масштабные архитектурные проекты.
Данные инициативы нацелены на повышение качества жизни граждан и комплексное развитие территорий. Модернизация инфраструктуры не только преобразит облик страны, но и обеспечит проведение крупнейших международных событий на высоком уровне.
«В этом году празднование Дня независимости пройдет в Таласской области. В рамках подготовки в городе Талас возводится уникальный для страны детский центр отдыха «Баластан», аналог знаменитого Диснейленда. На территории центра будут расположены аттракционы, специальные игровые зоны для детей с ограниченными возможностями, современный кинотеатр, конгресс-зал и фуд-корты. Кроме того, к 31 августа планируется завершить строительство 6–7 футбольных полей, а также большой футбольной арены на 51 тысячу мест и конгресс-холла. Параллельно ведется масштабное обновление аэропортов. В частности, в аэропорту «Манас» строительные работы охватывают площадь в 51 тысячу квадратных метров», - сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу.