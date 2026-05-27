Парламент Венгрии приостановил выход страны из МУС

Год назад венгерские депутаты проголосовали за выход из МУС

Депутаты парламента Венгрии одобрили законопроект, останавливающий процесс выхода страны из Международного уголовного суда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Парламент принял измененный законопроект 131 голосом за, двумя против при 39 воздержавшихся», – огласила результаты спикер Агнеш Форстхоффер.

Год назад венгерские депутаты проголосовали за выход из МУС. Тогдашний премьер-министр Виктор Орбан объяснял это тем, что в последние годы организация превратилась из беспристрастной в политическую.

Поводом для этого решения стала выдача судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта

Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр еще до вступления в должность заявлял, что до 2 июня отзовет заявление о выходе из МУС.