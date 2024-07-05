В Кыргызстане задержаны подозреваемые в подготовке захвата власти

В мире
142
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Они планировали устроить госпереворот через массовые беспорядки

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

Новости Кыргызстана сообщили о задержании подозреваемых в планировании насильственного захвата власти, передает Kazpravda.kz

«Пресечена деструктивная группа, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки», - сообщил сегодня, 5 июля, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.

К.Б.А., М.Э.Ж., Б.Б.К., М.А.Ж и С.А.Б. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

По версии следствия, группировка была сформирована из поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию.

В их домах и машинах обнаружены компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.

Следствие продолжается, добавили в ГКНБ.

#арест #Кыргызстан #ГКНБ #подозревамые #госпереворот

Популярное

Все
Юный домбрист из Приаралья стал звездой TikTok
Казахстанский фильм «Талақ» («Развод») Данияра Саламата удостоен Гран-при XXVI Шанхайского международного кинофестиваля, а актриса Амира Омарова – приза в номинации «Лучшая женская роль»
Отечественные кинематографисты намерены снимать ко-продукцию с Нолливудом – нигерийским кинематографом
Первые в стране круглосуточные библиотеки запустили в Алматы
Увидеть средневековые замки на склоне горы – столь необычный туристический маршрут уже скоро может появиться в Петропавловске
Алена Малькова-Солопова вносит свой вклад в развитие государственного языка
Детищу Каныша Сатпаева – рудничному поселку Жезды – исполняется нынче 80 лет!
Разговорник на казахском языке: в помощь официантам и горничным
Жизнь на пуантах: прима-балерина рассказала о профессии и стандартах красоты
Почти сто лет в музее хранится сабля Кенесары-хана
В эпоху глобальных сдвигов
ШОС: многосторонний диалог и сотрудничество – путь к устойчивому миру и развитию
ШОС должна стремиться к тому, чтобы стать центром объединения
Пример сплоченности и взаимопомощи
Ключевой вопрос
Мультипликативный эффект стабильности
Астанинский саммит ШОС стал глотком свежего воздуха для мира
Он был гордостью отечественной музыки
Специалисты водного хозяйства будут повышать квалификацию в Китае
Война для Пернебека Джумашева начиналась на Курской дуге
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Лучших в профессии отметили наградами
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Аномальная жара на юге Казахстана деформировала трассу
Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна создали в Китае
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Кир Стармер станет новым премьер-министром Великобритании
Туристка погибла в Батуми при полете с парашютом
Сунак покидает пост премьера Великобритании
125 дельфинов выбросились на берег в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]