В Кыргызстане задержаны подозреваемые в подготовке захвата власти

Они планировали устроить госпереворот через массовые беспорядки

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

Новости Кыргызстана сообщили о задержании подозреваемых в планировании насильственного захвата власти, передает Kazpravda.kz

«Пресечена деструктивная группа, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки», - сообщил сегодня, 5 июля, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.

К.Б.А., М.Э.Ж., Б.Б.К., М.А.Ж и С.А.Б. водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

По версии следствия, группировка была сформирована из поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию.

В их домах и машинах обнаружены компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.

Следствие продолжается, добавили в ГКНБ.