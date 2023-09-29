В Кызылорде начал работу центр “Анаға тағзым”

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Сегодня в рамках празднования 85-летия Кызылординской области состоялось открытие центра «Анаға тағзым».

Фото: Пресс-служба акима Кызылординской области

На церемонии аким области Нурлыбек Налибаев поздравил земляков. «Священные земли Кызылорды славятся своими 12 матерями-героинями, которые не только нашли счастье в труде, но и были удостоены звания Героев Социалистического Труда. Их пример вдохновляет их преемниц в наши дни. В будущем это здание будет служить местом, где будут воздаваться должное уважение нашему прошлому, прославляться национальные ценности и возрождаться древние традиции и обычаи», - сказал глава региона.

Центр «Анаға тағзым», построенный в честь знаменитых матерей-героинь, построен за счет спонсорской поддержки известного мецената, предпринимателя Марата Дуйсенбаева в размере 1,7 млрд. тенге. Глава региона выразил ему благодарность от имени общественности региона и вручил Почетную грамоту Кызылординской области. На мероприятии также были вручены благодарственные письма сотрудникам компании, которая вела строительство здания.

Ветераны труда Дайрабай Искаков, Алма Бактиярова, Азия Кыстаубаева поздравили земляков с открытием нового центра, а председатель фонда Т.Жургенова Сапен Ансат дал бата.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана «Экономический ориентир справедливого Казахстана» поручил всестороннее развитие креативной индустрии - еще одного направления, способствующего развитию экономики и занятости населения. В соответствии с поручением президента в здании центра «Анаға тағзым» начнет работу «Центр креативной индустрии женщин», в котором планируют создать новые рабочие места, новые национальные бренды, вносить вклад в развитие экспорта. Кроме того, в здании созданы клуб бабушек «Мирас», музейный зал «Ұлт жақұты», клуб девушек «Бойтұмар», клуб общения «Сырғалым», школа молодых семей «Жас отау» и дебатный клуб «Ана тілі».

#акимат #семья #Кызылорда

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