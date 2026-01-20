В Кызылорде началось V заседание Национального курултая

Национальный курултай
65

В Кызылорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит V заседание Национального курултая, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Государственный советник Ерлан Карин начал работу V Национального курултая. Он напомнил, что первый день двухдневного форума прошел в формате заседаний четырех панельных секций. Участники обсуждают широкий круг вопросов, от социально-культурного развития до науки и образования.

В рамках секций выступили около 70 членов курултая. В ходе обсуждения были озвучены свыше 200 предложений и рекомендаций. Все эти инициативы уже обобщены. С некоторыми из них сегодня в своих выступлениях поделятся члены Национального курултая.

В ходе мероприятия выступил член Национального курултая, депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов. Он заявил о необходимости повысить эффективность государственных программ поддержки бизнеса за счет активного привлечения частных инвесторов. По его словам, не менее 25% финансирования таких программ должно обеспечиваться за счeт частного капитала — через банки и институты развития. При этом государству важно сохранять контроль над результативностью предоставляемой поддержки.

Руководитель фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова заявила о необходимости укрепления связей в информационной сфере и системного усиления медиаграмотности.

Кроме того, Карлыгаш Жаманкулова обратилась к Касым-Жомарту Токаеву:

– Господин Президент, прошу вас поддержать средства массовой информации. Статья 158 Уголовного кодекса не обеспечивает должной защиты журналистов. Мы просим перевести часть правонарушений в Административный кодекс. Это даст возможность защитить профессиональную деятельность журналистов.

По информации пресс-секретаря Главы государства, Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с речью, в которой обозначит основные направления дальнейшего развития Казахстана и затронет актуальные вопросы общественной жизни.

Хронология предыдущих заседаний:  

2022 год – Улытау;

2023 год – Туркестан;  

2024 год – Атырау;  

2025 год – Бурабай.

#Кызылорда #курултай

