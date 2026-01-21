За эти годы Национальный курултай при личном участии Главы государства зарекомендовал себя как центральная платформа, на которой обсуждаются судьбоносные вопросы развития государства.

Курултай стал пространством открытого и ответственного диалога, возродившим давние традиции нашего народа и одновременно формирующим долгосрочную модель национального строительства. А решение проведения курултаев в разных уголках страны не просто дань исторической памяти, но и возможность для вовлечения всех регионов в общенациональную повестку и укрепление единства граждан.

Важно, что на протяжении всей своей каденции Глава государства первостепенное внимание уделяет именно диалогу со своим народом.

Одним из первых его решений на посту Президента стало создание Национального совета общественного доверия, объединившего экспертов и в целом неравнодушных к судьбе своей страны граждан. Запущенный Главой государства общественный диалог состоялся и постоянно эволюционировал, каждый раз выходя на новый уровень, при этом снижая прежнюю безучастность граждан к будущему страны.

И вчера Касым-Жомарт Кемелевич на пятом, завершаю­щем курултае, высоко оценив сложившийся прямой диалог общества и власти, предложил в будущем поднять его до конституционного уровня. Это стало логическим продолжением курса политических реформ, начатого шесть лет назад и направленного на вовлечение общества в управление страной.

Новый Народный совет, который придет на смену Национальному курултаю и Ассамблее народа Казахстана, вберет в себя и другие важные функции, станет залогом дальнейшей стабильности и спокойствия государства. Более того, многонациональный и поликонфессиональный народ Казахстана получит обновленный и весомый инструмент для самовыражения и защиты своих интересов.

Центральное место в выступ­лении Президента занял вопрос перехода к однопалатному Парламенту. Здесь вновь хочется обратить внимание, что такой серьезный вопрос для развития страны был анонсирован заранее и широко обсуждался в течение последних шести месяцев. Свои предложения имели возможность представить не только члены Рабочей группы по парламентской реформе, но и рядовые граждане.

Накануне Глава государства дал высокую оценку проделанной работе, в которой принял участие и депутатский корпус.

Важно подчеркнуть неразрывную цепочку преобразований, начатых еще в 2022 году с конституционной реформы, сущест­венно усилившей полномочия Парламента.

Все это время мы поступательно идем к окончательной реализации формулы Главы государства «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Новые инициативы по дальнейшему укреплению Парламента наделяют законодательный орган еще более серьезным объемом власти. Однопалатный Парламент, избранный исключительно по партийным спискам, повысит качество принимаемых решений за счет разных идеологических платформ и системной представленности интересов электората.

Сегодняшний опыт восьмого созыва Мажилиса показывает, что активная работа шести партийных фракций в разы усилила содержание законопроектной работы и парламентских дискуссий.

В мировой истории есть немало примеров стран, которые сознательно отказались от бикамеральной структуры парламента в пользу уникамеральной. Чаще всего это происходит в унитарных государствах, где стремятся совершенствовать законодательный процесс и сократить расходы.

В целом за последнюю четверть ХХ века наблюдалась устойчивая тенденция к возрастанию удельного веса однопалатных парламентов среди всех общенациональных парламентов мира. В настоящее время однопалатная система составляет почти 60% всех национальных парламентов. Таким образом, однопалатный Парламент – это своевременный шаг, который в полной мере соответствует международным стандартам для унитарных государств, как наше.

Особого внимания заслуживает предложение Президента о новом названии законодательного органа.

Парламент – это сердце демократии. А курултай для казахского народа всегда был символом степной мудрости и справедливости, местом, где сообща решалась судьба страны.

Назвать казахстанский Парламент Курултаем – значит чтить историческую память предков и сохранять преемственность традиций сегодня.

Прогрессивной идеей стало предложение Главы государства о введении института вице-президентства. По Конституции это будет второе лицо в государстве, в полной мере отвечающее за реализацию политического курса страны.

Это неординарное и смелое решение Президента подтверж­дает факт приверженности Касым-Жомарта Токаева демо­кратическим принципам построе­ния государства. Такой подход наглядно показывает всему казахстанскому и международному сообществу, что во главе угла политики Президента – стабильность и предсказуемость государственной вертикали власти.

Выступая на Национальном курултае, Глава государства коснулся также всей ключевой повестки страны – от Налогового кодекса и цифровизации до экологии, здравоохранения, образования, инфраструктурного развития, поддержки молодежи, внешней политики, патриотизма и борьбы с резонансными преступления­ми, вновь продемонстрировав тем самым знание и системный подход к решению всех общественных вопросов.

Надо сказать, что это уже второе программное выступление Президента с начала года, задающее интенсивный темп и адресность работе всего государст­венного аппарата и общества. В условиях глобальной непредсказуемости такая частота и характер обращений стабилизирует общественные настроения и свидетельствует о глубоком сопереживании Главы государства за будущее страны.

В целом однопалатный Парламент, Народный совет, институт вице-президентства – это важнейшие решения, которые будут приняты в год 35-летия Независимости. По сути они кардинально перезагружают всю политическую систему и открывают новый цикл современного государственного строительства, в котором независимость страны выступает ключевой ценностью и неизменным ориентиром всех реформ, проводимых Главой

государства.