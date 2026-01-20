Казахстану предстоит кардинальная трансформация политической системы

Национальный курултай
61
Руководитель Аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай

В ходе заседания Национального Курултая в Кызылорде Глава государства выступил с внушительным пакетом инициатив по реформам в политической, экономической, социальной и других сферах.

Затронуты вопросы развития регионов, энергетической безопасности, экономического роста, предстоящей тотальной цифровизации, развития инфраструктуры и человеческого капитала.

Один из ключевых блоков выступления - презентация видения Президента страны дальнейшей модернизации институтов государственной власти.

Касым-Жомарт Токаев предметно остановился на функциях и задачах новой национальной парламентской модели. Так, в Курылтае (новое название Парламента) будет 8 комитетов и 145 депутатов, в числе которых 3 Вице-спикера. Назначение всех членов Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты и Центральной избирательной комиссии будет исключительно с согласия Парламента. Избрание всех судей Верховного суда по представлению Президента. Это позволит новому Парламенту стать по-настоящему влиятельным и обеспечить эффективный и качественный процесс принятия законов в рамках реализуемых реформ.

Кроме того, в стране будет создан новый высший консультативно-совещательный орган с правом законодательной инициативы – Халық кеңесі (Народный Совет). Этот институт обеспечит представленность этносов, регионов и различных групп общественности Казахстана в системе принятия решений. Таким образом, сохраняется преемственность политики межэтнического согласия, при этом создаётся более широкая платформа для общенационального диалога.

Также вводится должность Вице-президента, который будет представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах, представлять интересы Президента в Парламенте и взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями.

Здесь важно особо отметить роль Ассамблеи народа Казахстана в предыдущие десятилетия.

В целом, обозначенные на Национальном Курылтае инициативы дополняют, объединяют и усиливают ранее проведенные в политической сфере реформы. Их реализация станет завершением выстраивания совершенно новой, отвечающей требованиям времени устойчивой и конкурентоспособной политической конструкции.

