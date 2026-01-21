Фото: Акорда

В беседе с корреспондентом Kazpravda.kz эксперт выразил мнение, что выстроенная политическая система ориентирована на укрепление институциональной устойчивости и обеспечение преемственности госуправления.

Талгат Калиев акцентировал внимание на стратегическом характере политического курса Главы государства, направленного на отходе от единоличной модели управления в пользу силы и авторитета институтов власти. Согласно выводам собеседника, ключевая цель реформ – обеспечить независимость государства от человеческого фактора и создать устойчивую систему, базирующуюся на прочных государственных институтах. В рамках этой трансформации происходит перераспределение полномочий.

В частности, усиливается роль Конституционного Суда. Ранее действовала распределенная система: из девяти судей Конституционного Суда трое назначались Президентом, трое – Мажилисом и трое – Сенатом. Согласно новым поправкам, все девять судей будут избираться парламентом по представлению Президента.

Кроме того, вводится должность вице-президента, чей круг полномочий определяется главой государства. Данная конфигурация обеспечивает гибкость управления: вице-президент может представлять страну на международном уровне и автоматически замещать Главу государства в случае необходимости.

«На текущем этапе функции Вице-президента детально не закреплены – их конкретизацией займется конституционная комиссия, которая будет готовить финальную редакцию нормативных актов. Для обеспечения государственной преемственности и предсказуемости перед международными партнерами установлен четкий регламент: в случае досрочного прекращения полномочий Главы государства внеочередные выборы должны быть проведены в двухмесячный срок. Это гарантирует сохранение политической стабильности даже при форс-мажорных сценариях», – прокомментировал эксперт.

Также он добавил, что Халық Кеңесі (Народный Совет) станет принципиально новым совещательным органом, у которого будет гораздо больше функций. Его статус и полномочия будут законодательно прописаны в Конституции.

«Ассамблея народа Казахстана, созданная тридцать лет назад, к настоящему моменту полностью выполнила свою историческую миссию. В свою очередь, Национальный курултай послужил эффективным инструментом для запуска ключевых государственных реформ и налаживания прямого диалога между Президентом и обществом. Однако сегодня обе структуры подошли к этапу трансформации. Объединение потенциала Курултая и АНК в рамках единого Халық Кеңесі (Народного Совета) позволит выстроить качественно новый формат общественного договора. С юридической точки зрения этот процесс будет закреплен через конституционную реформу: упоминание об АНК в Основном законе страны может сменится статьей о Халық Кеңесі, а Национальный курултай, действовавший на основании указа, будет упразднен. Это обеспечит новому органу прочный конституционный статус», – пояснил политолог.

По его мнению, с запуском Халық Кеңесі представительская миссия АНК и Нацкурултая считается завершенной. Этот шаг завершает цикл политических реформ и ставит точку в политической перезагрузке страны, формируя долгосрочную модель «слышащего государства», где принципы общественного договора закреплены на конституционном уровне. Структура нового совещательного органа будет сбалансированной. В него войдут 126 человек – по 42 представителя от этносов, регионов и гражданского общества. Такой формат позволит обсуждать вопросы внутренней политики комплексно, не разделяя их на этнические или региональные блоки.

Отсюда следует, что новая конфигурация власти станет устойчивым фундаментом политического процесса в долгосрочной перспективе.