В Кызылорде открыли новое футбольное поле
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Искусственный газон пятого поколения застелили на запасной арене Центрального стадиона имени Г. Муратбаева в рамках проекта «ALAÑ» отечественной федерации футбола. В церемонии открытия спортивного сооружения приняли участие экс-глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов, наставник ФК «Кайсар» Виктор Кумыков, заместитель руководителя областного управления физической культуры, спорта и туризма Жигер Айекешов, капитан национальной сборной по футболу, воспитанник кызылординского футбола Асхат Тагыберген, амбассадор проекта Самат Смаков и другие.