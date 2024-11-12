В Кызылорде открыли новое футбольное поле

Гости поздравили местных спортсменов с новым полем и пожелали, чтобы на нем выросли игроки уровня сборной страны, а Жигер Айекешов рассказал о динамичном развитии спортивной инфраструктуры области.

– По инициативе главы регио­на в нынешнем году введены в эксплуатацию девять из пятнадцати строящихся спортивных комплексов. Кроме того, на днях на левобережье Сырдарьи открыт Центр настольного тенниса, полным ходом идет строи­тельство нового стадио­на на 10 тысяч мест. Уверен, и на этом новом современном футбольном поле вырастут будущие кызылординские чемпионы, – отметил он.

Как сообщил Адилет Барменкулов, новое поле итальянского производства с сертификатом FIFA Quality Pro очень высокого качества.

– На газоне можно проводить игры не только областного и республиканского уровней, но и международные матчи. Газон такого качества застелен на аренах итальянских клубов «Венеция», «Аталанта», «Интер» и «Милан». При строительстве учтена технология, основание выровнено и застелено в три слоя кварцевым песком. Газон отличается отличной амортизацией, она в разы уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и суставы, снижая риск травм спортсменов, – сказал он.

После церемонии Станислав Черчесов и Самат Смаков провели открытую тренировку для юных футболистов. В рамках проекта 60 ребятам вручены специальные подарки.