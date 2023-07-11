В Кызылорде пресечена деятельность двух финансовых пирамид с многомиллионным ущербом гражданам

– Первое расследование – о деятельности финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical, – рассказал руководитель следственного управления департамента экономических расследований Ерлан Каскырбай­улы. – Привлечение граждан к участию в этом «проекте» велось злоумышленниками через приложение www.kzccttqql.com. Людям предлагали вложить деньги в медицинские исследования, в разработку и производство продукции CP Pharma и «гарантировали» прибыль. На сегодня уточненное число потерпевших граждан приблизилось к 130, сумма ущерба устанавливается.

Также департамент ведет досудебное расследование в отношении гражданина, создавшего финансовую пирамиду Qnet.

– Ее деятельность в масштабе области осуществлялась в период с 2020 по 2022 год, установлено 38 потерпевших, – сообщил Ерлан Каскырбайулы. – Материальный ущерб порядка 46 миллионов тенге.

Судом для организатора этой финпирамиды санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, как минимум на два ближайших месяца он водворен в ИВС.

– Несмотря на то что мы постоян­но через СМИ и соцсети напоминаем гражданам о необходимости быть бдительными и не перечис­лять свои средства сомнительным финансовым организациям, количество обманутых людей не уменьшается, – отмечает представитель департамента экономических расследований. – Но уж если такое произошло, важно сразу же обратиться в правоохранительные органы с заявлением, чтобы здесь могли пресечь действия преступников.

Напомним, классическая финансовая пирамида – давно и всем известная мошенническая схема получения дохода. Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей, и пирамида растет. При этом верхушка действительно может заработать. А низы пирамиды ничего не получают, они наивно жертвуют свои деньги стоящим на многие ступеньки выше.

Современные финансовые пирамиды часто позиционируются их создателями как инвестиционные предприятия. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети. Но смысл создания такой пирамиды все тот же – по цепочке собрать средства вкладчиков. И обогатить верхушку, создателей всей этой «геометрии».