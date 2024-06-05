В Кызылорде прошел I республиканский конкурс вокалистов «Сыр Ана»

Он получил известность в 1986 году с песней на слова поэта Исраила Сапарбая «Қазақ елі», которая родилась под впечатлением декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате. В 1996-м его песня «Қызылорда жастары» была признана лучшей на международном конкурсе в Эстонии, а через год композиция «Айналайын» стала гимном одноименного конкурса-фестиваля детского творчества. Настоящим хитом оказалась и песня «Қорқыт. Қобыз», впервые прозвучавшая на международном фестивале «Азия дауысы». Сегодня многие песни Рамазана Тайманова – «Қазақ қызы», «Қазағым-ай», «Сыр сылуы», «Махаббат мұңы» и другие – звучат в исполнении популярных артистов эстрады.

В спор за призы двухдневного песенного состязания вступили 17 участников. В их числе как сольные исполнители, так и творческие коллективы. В первом туре конкурса прозвучали популярные песни разных лет на музыку Рамазана Тайманова. Во втором туре конкурсанты исполнили песни современных композиторов.

Мастерство, артистизм и сценичес­кую культуру конкурсантов оценивало жюри в составе председателя Союза композиторов Казахстана Серикжана Абдинурова, певицы, заслуженного деятеля РК Женис Искаковой, продюсера Сарсен Ибрашевой, композитора Сабита Улукпан­улы и самого виновника торжества – Рамазана Тайманова.

Обладательницей Гран-при стала кызылординка Айсулу Абди. Первое место заняла Замира Колимбетова (Байконыр), второе – Актоты Абд­рахманова (Кокшетау) и Арайлым Маханбетжанова (Кызылорда), третье – Назым Мауленкызы (Алматы), Акимжан Шакиров (Актобе) и группа «Шабыт» (Костанайская область). Все они удостоены денежных призов.

Праздник песни завершился гала-концертом с участием лауреатов конкурса. Юбиляра поздравили не только его коллеги, друзья и близкие, но и те, кому он дал путевку на большую сцену. Очень тепло о своем наставнике сказала одна из его первых учениц, а ныне популярная эстрадная певица Женис Искакова.