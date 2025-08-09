ТЭЦ станет первым и самым крупным объектом такого рода в Казахстане,­ построенным на средства инвестора. Турецкая компания «Акса Энерджи» вложила в проект 215 млрд тенге. В настоящее время выполнено около 80% строительных работ.

Как сообщили в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, согласно плану, частичный запуск станции намечен на конец сентября 2025 года. В первую очередь будет сдана паротурбинная установка мощностью 95 МВт.

Проект новой ТЭЦ был представлен Главе государства в октябре 2023 года. После ознакомления Президент поддержал инициативу и поручил Правительству и акимату области свое­временно ввести объект в эксплуа­тацию. Как отмечает аким области Нурлыбек Налибаев, современная ТЭЦ даст мощный импульс развитию экономики и промышленности Приаралья. Новый источник электрической и тепловой энергии обеспечит стабильное энергоснабжение предприятий и повысит качество жизни населения.

Как подчеркивает региональный директор АО «НК «Kazakh invest» Мурат Балабаев, строительство новой ТЭЦ стало одним из самых масштабных проектов, реализуемых на средства иностранных инвесторов с момента обретения республикой независимости.

– В июле 2022 года впервые в истории Казахстана прошли аукционные торги среди инвесторов на право строительства энергетических мощностей с маневренным режимом генерации, – рассказал Мурат Балабаев. – Победителем была признана турецкая компания «Акса Энерджи», которая имеет высокую репутацию на мировом рынке. Ее электростанции славятся надежностью и безупречным качеством.

Три года назад делегация региона посетила Кибрайский район Ташкентской области Узбекистана, где были запущены в строй две тепловые электростанции общей мощностью 470 МВт. На встрече с менеджером «Акса Энерджи» Алганом Саракогулом были обсуждены вопросы строи­тельства ТЭЦ в Кызылорде.

– Производство электроэнергии входит в перечень приоритетных видов деятельности, поэтому для осуществления инвестиционных энергетических проектов предусмотрен ряд преференций, – отметил Мурат Балабаев. – По проекту строительства ТЭЦ в Кызылорде между ТОО «Aksa Energy Qyzylorda» и Комитетом по инвестициям МИД РК был заключен инвестиционный контракт, в рамках которого предусмотрено освобождение компании-инвестора от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования.

Отметим: проект по стабилизации энергетической безопасности южных регионов нашей страны – первый шаг компании «Акса Энерджи» в РК. То, что турецкая структура приняла решение о долгосрочных стратегических инвестициях, показывает – она доверяет Казахстану. Инвестор уже сейчас с большим интересом следит за новыми тендерами Министерства энергетики на строительство газовых электростанций и намерен и дальше участвовать в энергетических инициативах.

По данным областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, прежний

«Кызылордатеплоэлектроцентр» был построен в 1964 году. Сегодня износ оборудования здесь достиг 75%, по тепловым сетям этот показатель составляет 45%. Предприятие включено в список 19 аварийных станций по республике.

– В нынешнем году объем потреб­ления электроэнергии населением области достиг 200 мегаватт, а теп­ловой – 352 гигакалорий, – уточнил глава управления Медет Усаин. – КТЭЦ производит всего 67 мегаватт электроэнергии, покрывая только 30 процентов от показателя потреб­ления электроэнергии в регионе. Потому аким области Нурлыбек Налибаев придал высокую важность строительству новой ТЭЦ, которая в полной мере обеспечит энергетическую безопасность региона. Более того, по расчетам специалистов, новый объект превратит его из импортера в экспортера электроэнергии.

К объекту за счет бюджета подведен газопровод (это обошлось в 15 млрд тенге), построена автоматизированная газораспределительная станция, проложено 45 км систем газоснабжения. ТЭЦ будет работать на природном газе с использованием современной интегрированной технологии производства электрической и тепловой энергии.

Основное оборудование поставлено из США, Чехии, Италии и Турции. На ТЭЦ установят две газотурбинные установки мощностью 180 МВт, паровую турбину (95 МВт), два паровых котла и четыре тепловых котла (150 Гкал⁄ч). Строительные материалы закупаются у местных производителей: щебень – в ТОО «Шалкия тас», бетон – в ТОО «Асар бетон», железобетонные изделия – в АО «Курылыс», металлические конструкции и трубы – в ТОО «Металлсервис», а полиэтиленовые трубы – в ТОО «Куат».

Особо нужно сказать о подготовке кадров и рабочей силе. В разгар строительных работ на объекте были задействованы порядка 1 500 человек, большинство – местные жители. Как сообщили в компании, в операционной бригаде работают уже около 40 казахстанских специалистов. После вывода станции на полную мощность их число увеличится в разы. Международная команда инженеров AKSA с момента реализации проекта начала готовить местных профессионалов.

Кроме того, в ближайшее время будут запущены специализированные обучающие программы по эксплуа­тации и техническому обслуживанию оборудования, в которых примут участие представители производителей оборудования и специалисты компании. Это позволит создать постоянную профессиональную базу для дальнейшей локальной работы станции.

В завершение добавим, что в регионе продолжается работа по развитию традиционных источников энергии. К примеру, катарская компания UCC Holding прорабатывает вопрос строительства парогазовой электростанции мощностью 1,1 ГВт вблизи Кызылорды, стоимость проекта – 892 млрд тенге.

Не остается без внимания и зеленая энергетика. Сегодня в Приаралье в стадии осуществления находятся девять проектов по строительству объектов ВИЭ суммарной мощностью 300,5 МВт и стоимостью 90 млрд тенге.