Износ оборудования на Текелийской ТЭЦ-2 снизился вдвое после ремонта

Энергетика
11
Айман Аманжолова
корреспондент

В области Жетісу продолжается масштабная модернизация Текелийского энергокомплекса. Это основной источник электроэнергии для города Текели и региона, передает Kazpravda.kz

Фото: modernization.kz

Работы на градообразующем энергопредприятии предусматривают реконструкцию действующей ТЭЦ-2, которая была построена еще в 1959 году. За эти годы износ оборудования на электростанции достиг катастрофических 67%. Из-за высокого уровня износа существует большой риск возникновения аварий и внеплановых остановок ТЭЦ. 

Помимо этого, с увеличением строительства жилых домов и появлением новых промышленных предприятий в городе Текели нагрузка на ТЭЦ-2 серьезно увеличилась. В пиковые часы в регионе отмечается дефицит электроэнергии. 

Для комплексного решения проблем было принято решение построить на территории Текелийского энергокомплекса парогазовую установку в дополнение к действующей ТЭЦ-2, которая работает на угле. ТЭЦ-2 и ПГУ будут работать одновременно.

В 2025 году в рамках первого и второго этапов расширения и реконструкции объекта введены в эксплуатацию три газотурбинные установки общей мощностью 36 МВт. 

В результате общий износ основного оборудования энергокомплекса снизился почти вдвое - с 67% до 34,2%.  

Сейчас реализуется третий этап проекта модернизации, который включает монтаж и ввод в эксплуатацию трех котлов-утилизаторов и паровой турбины с генератором мощностью 17 МВт. 

Завершение работ по модернизации Текелийского энергоузла имеет критическое значение для региона. Ввод парогазовой установки позволит увеличить установленную электрическую мощность с нынешних 24 до 77 МВт и тепловую мощность с 42 до 90 Гкал/час, что положительно отразится на обеспечении жителей города светом и теплом.  

К тому же, обновление оборудования существенно снизит риски сбоев на объектах энергокомплекса, и в целом повысит энергетическую безопасность области Жетісу.

Наличие собственного источника электроэнергии в регионе также позволит минимизировать зависимость от внешних поставок ресурсов. В случае аварий в общей энергосистеме город Текели сможет обеспечивать себя энергией самостоятельно. И что немаловажно, уменьшится переток электроэнергии по сети «Север-Юг». 

Проект реализуется в рамках инвестиционных соглашений с Министерством энергетики Республики Казахстан. Его общая стоимость составляет 46,8321 млрд тенге. Третий этап модернизации и расширения Текелийского энергокомплекса планируется завершить в июле 2026 года.

#ТЭЦ #ремонт #Текели

