коллаж Натальи Ляликовой

Радиофобные настроения

В городе установлено порядка полутора сотен базовых станций мобильной связи. Они давно стали привычной частью городской инфраструктуры, однако в ряде районов их появление по-прежнему вызывает острые конфликты.

Один из самых напряженных очагов – микрорайон Отрар и прилегающая территория по улице Рыскулова, где жители на протяжении нескольких лет требуют демонтировать антенны сотовых операторов, утверждая, что после их установки ухудшилось состояние здоровья. История, развернувшаяся вокруг старой вышки-мачты энергоснабжаю­щей организации, обросшей «тарелками», наглядно показывает, как технические вопросы, бюрократические пробелы и человеческие страхи сплетаются в один мощный социальный конфликт.

Вышка была построена в конце 1970-х годов для нужд энергетической подстанции. За последние годы на ней появилось более трех десятков приемо-передающих устройств различных операторов связи.

Жители уверяют: чем больше антенн, тем хуже самочувствие. Люди жалуются на хроническую усталость, раздражительность, головные боли, скачки давления, нарушения сна, тревожность, ухудшение состояния у пожилых и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые убеждены, что электромагнитные волны влияют на работу кардиостимуляторов, вызывают «гул в ушах» или «физически ощущаются» на балконах. Другие говорят о постоянном шуме от оборудования, размещенного в контейнерах: по их словам, ночью невозможно отдыхать, а окна – держать открытыми.

В свое время жители микрорайона буквально засыпали жалобами Аль-Фарабийское районное управление санитарно-эпидемиологического надзора и Национальный центр экспертизы. Проведенные по настоянию граждан замеры показали: ни радиационный фон, ни уровень электромагнитного поля нормативы не превышают. Однако результатам цифровых приборов жильцы не поверили, как и выводам об отсутствии связи между установкой антенн и состоянием здоровья.

Добиться демонтажа антенн сотовых операторов в микрорайоне Отрар не удалось. Однако в Шымкенте есть и другие примеры. В позапрошлом году новоселы жилого комплекса «Нью Сити» не ограничились жалобами и заявлениями, а наняли юриста и добились через суд демонтажа установленной антенны. Суд обязал оператора убрать базовую станцию, размещенную на крыше много­этажного дома без надлежащего согласия жильцов.

В конце прошлого года о вреде излучения от вышек мобильной связи заговорили и жители мик­рорайона Самал-3. Люди считают, что установка вышки между частными домами незаконна, а ее излучение может нанести серьезный ущерб здоровью проживающих окрест.

К слову, вышка еще не работает, она только монтируется, но конфликт уже гремит – с криками, жалобами и взаимными обвинениями. Радиофобия – страх перед электромагнитным излучением – из личной тревоги все чаще перерастает в общественный кризис.

Шымкент застраивается стремительно, и вместе с новыми домами растет потребность в стабильной связи. Базовые станции появляются в самых неожиданных местах. Для одних это техническая необходимость, для других – «эксперимент над людьми».

Руководитель управления цифровизации акимата города Шымкента Мухит Кемелов считает, что радиофобные настроения среди населения серьезно тормозят развитие связи и внедрение сети 5G.

– Нередки случаи, когда жители категорически отказываются, чтобы рядом с их домами операторы устанавливали специальные вышки для крепления антенн, – рассказывает Мухит Кемелов. – Между тем благодаря их установке за последнее время удалось существенно улучшить качество мобильной связи и Интернета. Два года назад в городе было свыше 140 так называемых белых пятен, где доступ к Интернету был затруднен. Для их ликвидации была разработана дорожная карта совместно с тогда еще Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Проделана масштабная работа, и сегодня осталось около десятка участков, где качество связи все еще хромает. Работа по их устранению продолжается, а заодно проводится разъяснительная кампания по снижению радиофобии.

В то же время в социальных сетях страх перед антеннами подпитывается ежедневно. Анонимные сообщения, видео сомнительных «экспертов», ссылки на якобы запрещенные за рубежом технологии распространяются быстрее любых официальных разъяснений. Однако возмущающиеся редко задумываются над тем, что без базовых станций город остается с нестабильной связью, перегруженными сетями и «мертвыми» зонами. Экстренные службы, онлайн-обучение, телемедицина – все это напрямую зависит от тех самых антенн, которые жители называют угрозой. Отказываясь от вышек, горожане фактически голосуют за цифровой откат.

Кризис доверия

Руководитель отдела контроля за промышленными и радиационно-опасными объектами департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Азамат Тасболтаев подчеркивает: в Казахстане базовые станции сотовой связи могут устанавливаться только с разрешения санитарных органов. Санитарно-эпидемиологическое заключение – обязательное требование законодательства. Осуществление деятельности без разрешительных документов недопустимо. При согласовании проекта учитываются санитарно-защитные зоны, близость объек­тов с массовым пребыванием людей и расчетные уровни электромагнитного поля, чтобы обеспечить соблюдение предельно допустимых значений даже в жилых и социальных зонах. После запуска станции контроль продолжается, при необходимости проводятся повторные замеры.

– В нашей стране для населения установлены строгие нормы: уровень электромагнитного излучения от базовых станций не должен превышать примерно 10 микроватт на квадратный сантиметр, – поясняет Азамат Тасболтаев. – Эти значения считаются безопасными и контролируются санитарными службами. Замеры электромагнитных полей проводятся в рамках мониторинга и по обращениям граждан. По результатам лабораторных исследований превышений допустимых уровней выявлено не было.

В санитарно-эпидемиологической службе утверждают, что объективных поводов для беспокойства у граждан нет. В каж­дом конкретном случае разрабатывается проект обоснования размещения радиотехнического объек­та, который учитывает в том числе и возможное влияние на здоровье населения.

– Научные исследования показывают, что уровни излучения от базовых станций значительно ниже допустимых норм и не представляют доказанного вреда для здоровья, – подчеркивает специалист. – Люди часто путают электромагнитное излучение с опасной радиацией, что усиливает страх. На самом деле излучение от базовых станций очень слабое и безопасное, намного ниже установленных норм.

Распространение радиофобии Азамат Нуржанович связывает с недостаточной информированностью, появлением недостоверных сведений и страхом перед «невидимыми» факторами. Люди часто смешивают разные виды излучений и уровни опасности.

– Электромагнитное излучение базовых станций не ионизирую­щее: оно не повреждает ДНК и не вызывает рак, в отличие от ионизирующей радиации – рентгеновской или гамма-, – говорит Азамат Тасболтаев. – В повседневной жизни мы получаем больше излучения от собственных мобильных телефонов во время разговора, от Wi-Fi и микроволновых печей. А базовые станции практически не облучают человека.

При этом собеседник обращает внимание еще на один важный момент: отсутствие базовых станций поблизости может привести к увеличению излучения непосредственно от мобильных телефонов. Если рядом нет станции, телефон вынужден работать на повышенной мощности, чтобы «поймать» сеть, и тогда уровень излучения возрастает.

Радиофобия, по сути, обнажает более глубокую проблему – кризис доверия. Люди не верят операторам, не верят чиновникам, не верят санитарным врачам. Любое решение об установке очередной антенны воспринимается как навязанное и потенциально опасное. В результате дворы превращаются в поле боя, где нет победителей: соседи ссорятся, проекты замораживаются, напряжение нарастает. Попытки давления лишь подливают масла в огонь. Чем жестче позиция властей или компаний мобильной связи, тем радикальнее становится сопротивление.

Шымкент сегодня стоит перед выбором: продолжать жить в режиме постоянных конфликтов или научиться говорить о сложных и чувствительных вопросах открыто и честно. Замалчивание, формальные отпис­ки и кулуарные решения лишь усиливают страх.

Вокруг антенн сотовой связи сосредоточено куда большее напряжение, чем кажется на первый взгляд. Это страх за будущее, недоверие к системе и ощущение, что мнение простых людей никто не слышит. И пока этот конфликт не будет решен через диалог, каждая новая вышка будет восприниматься не как прогресс и движение вперед, а как очередной вызов обществу.