В ходе выступления на заседании Национального курултая Президент страны уделил особое внимание вопросам энергетической безопасности и обеспечения устойчивого экономического роста. Как отметил Глава государства, текущие объемы производства электроэнергии в стране не соответствуют потребностям экономики. В связи с этим новые мощности должны вводиться в эксплуатацию без ожидания завершения строительства атомной электростанции.

фото из архива автора

При этом в сфере газовой энергетики Президент поручил компании QazaqGaz активизировать освоение новых месторождений с привлечением частных инвестиций. Такая постановка вопроса актуальна для всей страны. Но в Атырауской области данная тема приобрела региональный контекст.

За последние полгода газовая тема в регионе стала особо популярна. Голубое топливо, используемое Атырауской теп­лоэлектроцентралью (АТЭЦ) для выработки электрической и тепловой энергии, поставлялось напрямую ТОО «Тенгизшевройл». Но в июне прошлого года ТШО уведомило местную ТЭЦ, что с нового года договор о поставке газа станет недействительным.

В цепочке поставщик – получатель появится новый игрок. И теперь нефтяной газ будет отпускаться через национального оператора АО НК QazaqGaz. Понятно, что появление посредника напрямую скажется на цене товара.

– С 1993-го мы покупаем газ на розничном рынке на льготных условиях у ТОО «Тенгизшевройл». В этом году ТШО заключило долгосрочный контракт с QazaqGaz на основную часть поставок и официально уведомило нас, что действующий договор с 2026-го продлен не будет. Если раньше мы получали газ по цене 7 763,51 тенге за тысячу кубометров без НДС, то при закупке у QazaqGaz стои­мость вырастет до 28 162,37 тенге – почти в четыре раза. Это приведет к росту тарифов. Средняя стоимость одной гигакалории тепла для потребителей увеличится почти на 13 тысяч тенге, а тариф на электроэнергию – на 10 тысяч тенге за киловатт-час, – рассказал директор Атырауской ТЭЦ Максот­ Аленов.

По его словам, несмотря на несколько встреч и обменов письмами между ТШО и QazaqGaz, окончательного решения вопроса пока нет.

– Мы предлагали два варианта: продлить действующий договор с ТШО или прийти к соглашению, по которому QazaqGaz будет продавать нам газ по цене ТШО, то есть по льготному тарифу. Сейчас достигнута временная договоренность до 15 апреля 2026 года, – уточнил Максот Аленов.

Между тем доля газа в себестои­мости производства тепловой энергии местной ТЭЦ составляет около 50%. Он используется для подогрева воды и сжигается в больших объемах. Рост тарифов в принципе неизбежен, ведь необходимо выполнять инвестиционную программу, обновлять изношенное оборудование, проводить ремонт, платить налоги и оплачивать стоимость материалов.

Однако рост можно и нужно сделать плавным, социально приемлемым. Сегодня затраты на топливо в действующем тарифе ТЭЦ составляют около 1,7 млрд тенге. В проекте же тарифа, ранее поданного на рассмотрение, они выглядят следующим образом: 2026 год – 3,98 млрд тенге, 2027-й – 5,48 млрд тенге, 2028-й – 6,87 млрд тенге, 2029-й – 7,46 млрд тенге, 2030-й – свыше 8 млрд тенге.

Средства, очевидно, будут изъя­ты из кошельков потребителей. Это означает рост платы за тепло и горячую воду примерно на 90%, а за электроэнергию – на 40%.

По информации областного управления энергетики, ни ТШО, ни АО НК QazaqGaz до конца не раскрывают мотивы изменения схемы поставок. Между тем последствия этих решений напрямую отразятся на жизни каждого жителя Атырау и области, поскольку электроэнергией от ТЭЦ пользуется весь регион.

В настоящее время областной акимат ведет переговоры с Министерством энергетики и другими заинтересованными сторонами, чтобы решить больной вопрос. Депутат Мажилиса Парламента Дюсенбай Турганов, недавно посетивший регион, сообщил, что уже получил ответ на свой депутатский запрос от Правительства.

– Министерству энергетики, Комитету­ по регулированию естественных монополий, Агентству по защите конкуренции и акимату Атырауской области даны поручения. Им необходимо создать совместную рабочую группу, выработать предложения и принять конкретные решения. Цены на газ разные. Для QazaqGaz действуют одни условия, для теплоэлект­роцентралей – другие. Сейчас обсуждается предложение удалить посредника и заключать прямые договоры между ТЭЦ и поставщиком. На мой взгляд, двойного звена быть не должно. Люди ждут ясности и справедливости, – отметил Дюсенбай Турганов.