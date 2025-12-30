В энергетике нет случайных людей, особенно в гидроэнергетике. Здесь устойчивость энергосистемы напрямую зависит от профессионализма рабочих специалистов. Шульбинская гидроэлектростанция — наглядный пример того, как рабочая профессия становится фундаментом надёжной энергетики

Фото: архив ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС»

Станция расположена в 70 километрах от Семея и является третьей в Иртышском каскаде ГЭС. При установленной мощности 702 МВт она остаётся крупнейшей гидроэлектростанцией Казахстана. Однако за этими показателями стоит главный ресурс — люди, обеспечивающие её бесперебойную работу.

Строительство Шульбинской ГЭС началось в 1976 году, а первый гидроагрегат был введён в эксплуатацию в 1987-м. За десятилетия работы станция стала не просто объектом инфраструктуры, а местом формирования профессиональных династий, преемственности знаний и опыта. Сегодня здесь трудятся 204 сотрудника — представители рабочих и инженерных профессий.

Основу коллектива составляют машинисты гидроагрегатов, электромонтёры, слесари по ремонту оборудования, инженеры, специалисты по охране труда и автотранспортной службы. Именно они отвечают за надёжную эксплуатацию сложного оборудования, контроль технических параметров, проведение плановых и аварийных ремонтов, а также соблюдение требований безопасности и экологичности рабочих процессов.

Рабочая профессия на Шульбинской ГЭС — это высокая ответственность, дисциплина и постоянное развитие. Сотрудники регулярно проходят обучение, инструктажи и аттестацию, осваивают новые технологии и современные методы работы. Одновременно большое внимание уделяется культуре безопасности: внедрены современные системы охраны труда, действует концепция нулевого травматизма Vision Zero, применяются цифровые решения, включая видеонаблюдение с элементами искусственного интеллекта и электронные медицинские осмотры персонала.

Сегодня станция находится под управлением Qazaq Green Power PLC, дочерней компании Самрук-Энерго. Предприятие продолжает модернизацию и развитие, сохраняя ключевое — уважение к рабочей профессии.

Год рабочих профессий ещё раз подчёркивает: надёжная энергетика начинается не с мегаватт, а с людей, которые ежедневно несут ответственность за результат. Именно на таких специалистах держится Шульбинская ГЭС и энергетическая система страны.