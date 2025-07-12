В рамках реализации концепции «Закон и Порядок» в местных судах организованы показательные судебные процессы по делам об административных правонарушениях, передает Kazpravda.kz

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Основой целью мероприятия является формирование правовой культуры и профилактика правонарушений.

В показательных судебных процессах приняли участие водители, лишённые права управления транспортом, лица, совершившие правонарушения в сфере бытового насилия, а также лица, в отношении которых вынесены защитные предписания.

Подобные процессы будут проводиться на постоянной основе, еженедельно.