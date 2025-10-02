Около 200 спортсменов приняли участие в чемпионате Казахстана по керлингу

Спорт
109
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Астане, на ледовой аренем велотрека «Сарыарка», завершился чемпионат Казахстана по керлингу среди юношей, юниоров и молодежи, сообщает Kazpravda.kz 

Фото организаторов чемпионата

Свои команды для участия в играх выставили восемь регионов страны, всего было около 200 спортсменов.

В течение двух недель на ледовой арене определяли призеров и чемпионов страны. Соревнования проходили по 4 дисциплинам: мужчины, женщины, смешанные пары и смешанные команды.

По итогам игр хорошие результаты в различных дисциплинах показали команды Костанайской, Мангистауской, Жетисуской, Восточно-Казахстанской областей и города Астаны. Значительно повысилось мастерство игры у спортсменов Атырауской области. Команды города Алматы и Алматинской области, которые рассматривались в качестве фаворитов чемпионата, выступили ниже своих возможностей.

Данный турнир является важным этапом в развитии керлинга в Казахстане. Для спортсменов это не только возможность повысить свой уровень мастерства, но и шанс получить путёвку на международные соревнования. Участники продемонстрировали свое мастерство, отстаивая честь своих регионов.
 

#соревнования #керлинг

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Новые вызовы и новые возможности
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
В учеников надо верить!
Объединенные творчеством
Сердце отдаю детям
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Сделать правильный выбор
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Хранитель народной мудрости
Итоги встречи с «Реалом»
Ориентиры для модернизации страны
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
В Шымкенте строят канал Каусар
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Ежегодные национальные инклюзивные игры стартовали в Астане
Девять медалей завоевали казахстанские пловцы и стрелки на …
Команда Казахстана по плаванию установила рекорд страны на …
Казахстанец завоевал «золото» ЧА по плаванию в Индии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]