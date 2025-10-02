В Астане, на ледовой аренем велотрека «Сарыарка», завершился чемпионат Казахстана по керлингу среди юношей, юниоров и молодежи, сообщает Kazpravda.kz

Фото организаторов чемпионата

Свои команды для участия в играх выставили восемь регионов страны, всего было около 200 спортсменов.

В течение двух недель на ледовой арене определяли призеров и чемпионов страны. Соревнования проходили по 4 дисциплинам: мужчины, женщины, смешанные пары и смешанные команды.

По итогам игр хорошие результаты в различных дисциплинах показали команды Костанайской, Мангистауской, Жетисуской, Восточно-Казахстанской областей и города Астаны. Значительно повысилось мастерство игры у спортсменов Атырауской области. Команды города Алматы и Алматинской области, которые рассматривались в качестве фаворитов чемпионата, выступили ниже своих возможностей.

Данный турнир является важным этапом в развитии керлинга в Казахстане. Для спортсменов это не только возможность повысить свой уровень мастерства, но и шанс получить путёвку на международные соревнования. Участники продемонстрировали свое мастерство, отстаивая честь своих регионов.

