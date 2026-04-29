В Мажилисе рассмотрят закон, определяющий территорию и облик столицы

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект Конституционного закона «О статусе столицы Республики Казахстан», передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщил депутат Нуртай Сабильянов, законопроект разработан во исполнение пункта 4 статьи 2 новой Конституции.

Документ регулирует особенности местного государственного управления в столице, включая полномочия маслихата и акимата в сферах градостроительства, миграции и транспорта.

Также проектом предлагается определить территорию и пригородную зону столицы, закрепить единый архитектурный облик и ввести дизайн-код города.