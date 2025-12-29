В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы

13 человек погибли, около 100 получили травмы в результате аварии с участием пассажирского поезда, которая произошла в Мексике. Соответствующее заявление сделала президент республики Клаудия Шейнбаум, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

На странице в социальной сети X она написала о том, что в результате аварии 98 человек получили травмы различной степени тяжести.

«К сожалению, 13 человек погибли», - добавила глава государства.

Шейнбаум отметила, что граждане, которые пострадали в результате инцидента, были доставлены в различные больницы, расположенные недалеко от места аварии.

Кроме того, добавила она, на месте происшествия находится глава министерства ВМС республики Педро Моралес Анхелес.

Ранее власти сообщили о том, что инцидент произошел в воскресенье в штате Оахака. Локомотив пассажирского поезда, в котором находились не менее 240 пассажиров, сошел с рельсов недалеко от города Нисанда.

 

 

