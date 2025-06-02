По данным Бюро национальной статистики, в мае текущего года на потребительском рынке зафиксирована разнонаправленная динамика цен на социально значимые продовольственные товары

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целом изменения обусловлены сезонными факторами, связанными с завершением периода хранения урожая прошлого года и переходом к поставкам ранней продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Ожидается, что с поступлением на рынок новых объемов свежих овощей и других товаров продовольственная инфляция замедлится.

«В ряде товарных позиций наблюдается снижение цен. Так, на 27 мая, в сравнении с предыдущей неделей, подешевели капуста на 3,4%, яйца - на 0,7%, гречка, рожки и подсолнечное масло — в пределах 0,1–0,2%. Стабильной остаётся стоимость таких базовых продуктов, как хлеб и рис — изменения в их ценах не зафиксированы. В то же время по отдельным позициям отмечен рост цен. В течение последней недели подорожали морковь на 4,2%, картофель - на 2,8%, лук - на 2,5%, соль - на 1,6%, творог - на 0,8%, молоко и сахар - на 0,3%, масло сливочное, говядина и мясо кур - на 0,2%, мука и кефир - на 0,1%», – уточнили в ведомстве.

С начала года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 6,8%. Для стабилизации ситуации и обеспечения продовольственной безопасности Минторговли и совместно с отраслевыми и местными органами реализуется комплекс оперативных мер. В частности, организованы поставки ранних овощей из Китая, Пакистана и Узбекистана.

«В настоящее время в Астане разгружается железнодорожный состав из 50 рефрижераторных контейнеров с картофелем нового урожая, поставленным АО «КТЖ Экспресс» при поддержке министерства. В целом дополнительно организован импорт 45 тыс. тонн картофеля и 4 тыс. тонн капусты для насыщения внутреннего рынка. На внутреннем рынке также активизированы сезонные поставки: в Туркестанской области продолжается сбор капусты, началась уборка раннего картофеля. Закупочная цена с полей варьируется от 280 до 350 тенге за килограмм», – говорится в официальной информации.

Дополнительно Совет Евразийской экономической комиссии ввел механизм беспошлинного ввоза до 150 тысяч тонн картофеля сроком до 30 июня. Данная мера направлена на сглаживание сезонного ценового пика.

Также ранее были приняты временные ограничения на вывоз отдельных категорий продовольственного и животноводческого сырья: с 28 января – на экспорт картофеля (на 6 месяцев), с 10 апреля — на вывоз маточного поголовья КРС и МРС (на 6 месяцев), с 25 апреля – на вывоз бычков КРС (на 3 месяца).

Эти меры способствуют поддержанию устойчивого предложения на внутреннем рынке, отметили в министерстве.