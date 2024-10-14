В Минтруда предложили ужесточать наказание за отказ от трудоустройства

Мажилис , Занятость
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Министр привела в пример китайские семьи, где дети учатся в две смены, спят в школе и приучены к труду с детства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса в ходе правительственного часа, предложила ужесточать наказание за отказ граждан от трудоустройства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Она напомнила, что если гражданин работал и потерял работу, только в этом случае выплачиваются пособия по безработице сроком до шести месяцев.

«Люди не идут на субсидируемую работу или иную работу, предлагаемую государством. В селе Сергеевка Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой 600 тысяч тенге. Есть граждане, которые даже не хотят идти на такую работу. В первую очередь привитие труда должно начинаться с семьи. Если вы посмотрите на китайские семьи, там дети учатся в две смены, спят в школе, поэтому они приучены к труду с молодого возраста», - привела пример министр.

По ее словам, в практике Минтруда много случаев, когда безработные отказываются от трудоустройства, не имея при этом компетенций.

«Сейчас мы сами становимся свидетелями: просим выйти на работу с зарплатой в 300 тысяч, а эти граждане, у которых нет знаний и навыков, просят 800 тысяч. Если говорить в общем, то все ценности полностью утрачены. Это нужно регулировать не только в воспитательной и идеологической работе, но и законодательно. Мы считаем, что нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы», - заключила Жакупова.

#наказание #Минтруда #безработица #трудоустройство

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