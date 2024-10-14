В Минтруда предложили ужесточать наказание за отказ от трудоустройства

Министр привела в пример китайские семьи, где дети учатся в две смены, спят в школе и приучены к труду с детства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса в ходе правительственного часа, предложила ужесточать наказание за отказ граждан от трудоустройства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Она напомнила, что если гражданин работал и потерял работу, только в этом случае выплачиваются пособия по безработице сроком до шести месяцев.

«Люди не идут на субсидируемую работу или иную работу, предлагаемую государством. В селе Сергеевка Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой 600 тысяч тенге. Есть граждане, которые даже не хотят идти на такую работу. В первую очередь привитие труда должно начинаться с семьи. Если вы посмотрите на китайские семьи, там дети учатся в две смены, спят в школе, поэтому они приучены к труду с молодого возраста», - привела пример министр.

По ее словам, в практике Минтруда много случаев, когда безработные отказываются от трудоустройства, не имея при этом компетенций.