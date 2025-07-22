В мире усиливается экстремальная жара – ученые

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Наибольший рост наблюдается в Африке, на Ближнем Востоке и в части Азии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние 30 лет количество экстремально жарких дней в году значительно выросло, что требует срочных мер по борьбе с ростом температуры и влажности. Такой вывод содержится в результатах исследования, проведенного австралийскими учеными совместно с коллегами из 18 других стран и опубликованном в научном издании "Ежегодный обзор по вопросам окружающей среды и ресурсов", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

В докладе говорится, что среднегодовое число экстремально жарких дней увеличилось с 12 в 1990-2006 годах до 19,3 в 2007-2023 годах. Наибольший рост наблюдается в Африке, на Ближнем Востоке и в части Азии.

Ученые для точной оценки опасности экстремальной жары впервые учитывали не только данные о температуре воздуха, но также показатели влажности, интенсивности солнечного излучения, скорости и направления ветра.

Исследование показало, что периоды аномально высокой температуры вызывают не только прямые проблемы со здоровьем - тепловые удары и сердечные заболевания - но и косвенные последствия, включая психические расстройства и риски для беременных.

Ученые предложили комплексный подход, направленный на минимизацию вреда для здоровья и экономики в условиях роста числа экстремально жарких дней. Он включает международное сотрудничество для обмена данными и ресурсами, разработку национальных стратегий адаптации и предупреждения, координацию действий между государственными учреждениями и научными организациями, активное вовлечение местных сообществ в мероприятия по снижению рисков, повышение осведомленности населения и индивидуальные меры защиты.

#ученые #мир #жара

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