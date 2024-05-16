В моду возвращается советская эстетика Статьи 16 мая 2024 г. 4:04 1 Людмила Макаренко Молодые алматинские художники ищут свой стиль в изобразительном искусстве, не отрываясь от классики жанра фото из личного архива Неразгаданный секрет Видео финального этапа работы над картиной «Тәлім» («Назидание») в Instagram собрало около четырех тысяч просмотров и несколько десятков восхищенных комментариев пользователей. …Кистью по полотну художник разгоняет густой лак – и тут же лица древнего тюркского правителя, математика и астронома Улугбека и его юных учеников оживают, наполняясь реалистичным цветом и глубиной. Сырым Исапа и Мирас Ордабаев – авторы художественной работы и популярного видео о ее создании – признаются, что не ожидали такого горячего зрительского отклика. Довольный результатом остался и заказчик картины: как только краски на холсте просохли, она ушла в его личную коллекцию. Можно, конечно, предположить, что большую долю успеха этому произведению обеспечили сюжет и техника, явно отсылающие к эпохе Возрождения с ее великолепным чувством гармонии и достоверной красоты. Да и сам Сырым не отрицает, что их полотно может показаться стилизацией под знаменитые «Сотворение Адама» или «Тайную вечерю». – Для меня Ренессанс – самый интересный период в истории искусства, – говорит молодой художник. – Любуюсь и восхищаюсь работами да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, других итальянских живописцев и считаю, что секрет таланта этих мастеров до сих пор не разгадан, поэтому их невозможно повторить и тем более превзойти. Я пытаюсь следовать им в поисках собственного стиля. Как утверждает Сырым, в своей картине они с Мирасом излагают историческую тему в канонах восточной культуры, но в доступной классической интерпретации затем, чтобы подлинный сюжет получился теплым, уютным и абсолютно понятным. – Улугбек – историческая личность, значимая фигура для своего времени, – продолжает Сырым. – В нашей картине мы хотели показать, как он передает наследие ученикам. А самым ценным наследством во все времена были знания – по-казахски алем или аманат. Сталинский футуризм На самом деле Сырым Исапа по специальности дизайнер интерьера. К своим 24 годам успел окончить художественную школу в родном Капшагае и получить профессиональное образование в алматинской Академии искусств им. Т. Жургенова. Творчеством в семье молодого человека никто всерьез не занимался, и только школьный учитель заметила способности мальчика и посоветовала развивать их. Дизайн – трендовое направление современного искусства, а с сугубо прагматической точки зрения – надежный и стабильный бизнес. В нем Сырым Исапа неплохо устроился: есть постоянные заказы и доходы, клиенты приходят благодаря сарафанному радио. И если в изобразительном искусстве он только нащупывает свои почерк и стиль, то в дизайнерской профессии все определеннее. – В архитектуре и интерьере мне интересен сталинский футуризм, – отмечает дизайнер. – Это стиль, который дает большую возможность для самореализации. Есть стилистическое требование к такого рода проектам – монохромность, лаконичность и минимализм, но как художник я всегда могу добавить свой авторский акцент: поиграть цветом стен или выделить яркими красками мебель, текстиль, другие детали. Даже при том, что тяга к крикливому и «золотому» у наших потребителей пока жива, специалисты по эстетике отмечают большой прогресс вкусовых предпочтений заказчиков домашних интерьеров. Клиенты часто соглашаются попробовать что-то новое и доверяют профессионалам. Поэтому у Сырыма Исапа немало реализованных проектов. Впрочем, самый интересный из них тот, который у дизайнера в процессе. – Меня всегда захватывает то, чем я занимаюсь в текущем моменте, ибо никогда до конца не знаю, что получится, – рассказывает об особенностях творчества Сырым. – Вот сейчас, например, занимаюсь как раз таким проектом: частный дом, который принадлежит творческой паре: муж – режиссер, жена – художник. Мы создаем художественный образ сообща и поэтому должны понимать друг друга. Это не просто рабочий проект, он становится картиной, которая создается цветом, мазками, деталями. Усердная и утомительная работа, но в то же время она дает неожиданные плоды. У сталинского футуризма, как считает дизайнер, хорошие виды на будущее. Самые креативные специалисты умеют «вытянуть» что-то совершенно уникальное из советского прошлого и создать гармоничную коллаборацию с современным. – Неоклассический стиль активно возвращается в нашу эпоху, – утверждает Сырым. – Сама стилистика Алматы диктует обращение к прошлому, и будущее вполне гармонично увязывается с ним. Я не удивлюсь, если однажды в моду вернутся ковры на стенах, но, скорее, они будут стилизованы под современность. Молодой тандем Живопись для Сырыма, по его собственному признанию, – область поиска и дополнительной специализации. В отличие от его напарника – дипломированного живописца Мираса Ордабаева, с которым вместе учились в академии и там же сдружились. И понять, как создается художественное произведение не амбициозным индивидуалистом, а творческим тандемом, всегда интересно. – Наверное, мы умеем слышать друг друга, – объясняет секрет успешного сотрудничества Сырым Исапа. – Я неплохо соображаю в анатомии, Мирас выдает идею и предлагает композицию. Затем вместе обсуждаем: что добавить, что убрать. Потом на графическом планшете я вырисовываю будущую картину более подробно и детально. Готовый эскиз копируется на холст, и художники делят работу: на одной половине рисует Мирас, на другой – Сырым. Если поступают одновременно два заказа, у каждого появляется собственный фронт работ. У соавторов, конечно же, есть любимые жанры. Сырым – больше портретист, ему нравится показывать в своих работах красоту человеческого тела. Вместе они берутся за картины в сюжетном жанре – чаще именно такие заказы приходят. К нашей встрече с художниками в их мастерской не оказалось ни одной готовой работы. Недавние выпускники художественной академии выполнили чуть больше десятка объемных полотен, и все они ушли в частные коллекции. С коммерческой точки зрения, утверждает Сырым, профессия живописца может быть вполне доходной. Сам он как дизайнер интерьера имеет возможность «вписывать» в обстановку собственные же картины. А это практически двойная творческая и экономическая самореализация. Кич или вечное искусство Да что там, современным художникам сопутствует сам технический прогресс. Гениальная вещь – графический планшет – облегчила жизнь художника на всех основных этапах написания картины. Больше не нужно экспериментировать с подбором цвета, накладывая краску слой за слоем на холст, и ждать, когда она высохнет. Эскиз проще создать на мониторе и безошибочно масштабировать для переноса на полотно. – Современные технологии упростили нашу жизнь, они позволяют работать гораздо быстрее и смелее экспериментировать, – говорит художник. Обратная сторона эволюции разума тоже очевидна. Искусственный интеллект, способный рассчитать эксклюзивные особенности создания шедевра, грозит вытеснить человека из профессии художника. Но не сейчас. Наш собеседник считает, что нейросети пока не в состоянии избежать погрешностей, которые может оценить только человек: – Такие опасения есть. Но пока в картине, созданной нейросетью, находятся ошибки, их может заметить и избежать только художник – живой человек. В будущем все может измениться. Хотя ни Рубенса, ни да Винчи, по-моему, ни один искусственный разум не сможет «переписать». Большая проблема, как кажется Сырыму, заключается в качестве современного изобразительного искусства и вкусах публики. Он, например, всерьез задумывался над вопросом, есть ли разница между образованным художником и гениальным самоучкой, и пришел к выводу, что она, несомненно, имеется. Набить руку без специального образования можно настолько, чтобы в своем творчестве приблизиться к мастерам, и на просторах Интернета сейчас много таких авторов. Но «приблизиться» – это не значит стать мастером, который совершенно свободен в реализации любых творческих замыслов. Ценность образования оценит только образованный человек. Другая опасность – работа на потребу публике. Коммерческий кич и вечное искусство хоть порой пересекаются и движутся в одном направлении, все-таки обычно конфликтуют. – Конечно, хотелось бы, чтобы твои произведения остались в истории. Это моя мечта, – признается молодой мастер. – И я стремлюсь к тому, чтобы создавать вещи не временные, а навсегда, чтобы они остались в коллекциях или даже музеях. Но с другой стороны, долг художника – формировать хороший вкус. Сейчас заметна такая тенденция: зрители, молодые в том числе, устали от минимализма и запрашивают работы с элементами советской эстетики. Не знаю, хорошо это или плохо, но в плане эксперимента мне и это интересно. Пред. След. Пред. След. #Алматы #искусство #художники #Мирас Ордабаев #Сырым Исапа