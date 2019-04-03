Общество
В МВД РК прокомментировали информацию об ошибках в ИИН
Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел РК дал разъяснение по поводу информации об ошибках в ИИН казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz.

«В СМИ приводятся случаи отказа налоговыми службами, банками и другими организациями в приеме у граждан платежей, предоставлении государственных услуг из-за того, что их ИИН якобы не соответствует дате рождения, веку рождения, полу лица и т.д. Такие отказы являются неправомерными», - отметили в ведомстве.

В Комитете миграционной службы пояснили, что формирование ИИН происходит автоматически при выдаче свидетельства о рождении (до 2009 года также формировался при выдаче удостоверения личности или паспорта – прим. пресс-службы) и основан на принципах уникальности и неизменности.

«Это значит, что у каждого гражданина ИИН не может совпадать с ИИН другого человека, при этом он присваивается один раз и не меняется до конца жизни», - подчеркнули в комитете.

Цифры, составляющие ИИН, имеют чисто техническое значение, и единственно важным условием является уникальность кода. Для проверки правильности формирования в состав ИИН включён контрольный разряд (12 цифра номера), который рассчитывается по специальной формуле.

«Поэтому сотрудники банков, поликлиник и других организаций, в случае необходимости проверки ИИН, должны сверять только контрольный разряд», - напомнили в ведомстве.

В КМС МВД РК добавили, что Национальному банку, министерствам здравоохранения, финансов, Государственной корпорации «Правительство для граждан» Министерством внутренних дел были даны соответствующие разъяснения.

«В компьютерных программах, которыми пользуются банки, алгоритм проверки ИИН был переработан, и теперь он не связан с личными данными граждан», - заключили в пресс-службе.

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