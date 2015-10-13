В нашем сердце навсегда Статьи 1407 Сергей УДАРЦЕВ, доктор юридических наук, профессор

Сильному и смелому сельскому парню, мечтавшему некогда о профессии металлурга, было суждено стать Генеральным прокурором РК, председателем Верховного суда, лидером общественного движения "За правовой Казахстан" и одной из политических партий, доктором юридических наук, профессором, ректором и президентом Казахского гуманитарно-юридического университета (КазГЮУ) – ведущего юридического вуза страны.



Учеба в Днепродзержинске



Максут Султанович Нарикбаев родился 30 марта 1940 года в селе Еркин Талды-Курганского района Талды-Курганской области. Его отец работал главным бухгалтером колхоза, в марте 1942-го был призван в Красную армию и летом того же года погиб в боях за Украину. Могилу отца М. Нарикбаев нашел в Украине, в селе Переездное Артемовского района Донецкой области, после долгих поисков через много лет после войны. Фамилия Нарикбаев происходит от деда Нарикбая.



После окончания в 1958 году средней школы М. С. Нарикбаев поступал в сельскохозяйственный институт в Алма-Ате и в Каргалинский кооперативный техникум, но забирал документы. Как и многие комсомольцы-романтики того времени, он решил попробовать себя в рабочей профессии и поехал на учебу в техническое училище № 8 Днепродзержинска, в Украину. Поиск жизненной дороги увел его далеко за пределы Казахстана. Но это и был путь судьбы. Кто бы мог тогда предположить, что в группе молодых парней, осваивавших металлургические рабочие специальности, окажется и будущий Президент Казахстана…



Н. Назарбаев и М. Нарикбаев были старостами в своих группах, занимались спортом. Их сближало также участие в художественной самодеятельности. Максут Нарикбаев был незаменим как художник-оформитель красочных объявлений и участник разножанровых выступлений.



Поворот судьбы



После учебы в Днепродзержинске бывшие курсанты прибыли в Темиртау. Выяснилось, что многие цеха и доменные печи будущего карагандинского металлургического комбината еще не построены. Поэтому трудовую деятельность М. Нарикбаев начал в 1959 году, работая такелажником на строительстве Карметкомбината в Темиртау, и через некоторое время был вынужден вернуться в родные края.



В 1962 году поступил на юрфак КазГУ им. С. М. Кирова, но после первого курса его призвали в армию. Лишь в 1974-м М. Нарикбаев окончил юридический факультет КазГУ. Путь к профессии юриста был не простым, и пришел он к ней с богатым жизненным опытом, закаленным характером, умением работать с людьми.



Дальнейшая траектория его деятельности продолжалась в основном в сфере юриспруденции. В 1973–1974 годах М. Нарикбаев – стажер, старший следователь Талды-Курганской городской прокуратуры. В 1974–1981 годах – член Талды-Курганской областной коллегии адвокатов.



В 1981–1987 годах – судья народного суда Каратальского района Талды-Курганской области. С 1987 по 1988 год – старший консультант управления судебных органов Минюста КазССР. В 1988–1990 годах – прокурор отдела Прокуратуры КазССР – сначала отдела систематизации и пропаганды законодательства, а затем – отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах. С 1990 по 1992 год – начальник управления систематизации законодательства и правовой информации Минюста.



К моменту обретения страной независимости М. Нарикбаев обладал значительным и разнообразным опытом практической юридической работы – был следователем, адвокатом, судьей, прокурором, работником Минюста. Этот опыт оказался востребованным на новом этапе развития государства.



На ответственных постах



М. Нарикбаев принадлежит к когорте видных государственных деятелей эпохи становления независимого государства, которым было суждено участвовать в формировании новой суверенной страны.



Он занимал ряд ответственных и высших государственных должностей в годы становления суверенного Казахстана. В августе – ноябре 1992 года работал заведующим сектором государственно-правового отдела Аппарата Президента и Кабинета министров РК. Затем в 1992–1993 годах – там же заведующим отделом правоохранительных органов.



В сентябре 1993-го М. Нарикбаев был назначен заместителем Генерального прокурора РК. Затем стал первым заместителем председателя Верховного суда РК и проработал на этой должности до октября 1995 года.



Это было время активной подготовки и начала проведения системных реформ, в том числе судебной реформы. М. Нарикбаеву приходилось не только заниматься ее осуществлением, но и активно разъяснять содержание населению. Он всегда был доступен для журналистов, открыт для общения с ними.



6 октября 1995 года Указом Президента РК Максут Султанович был назначен Генеральным прокурором Казахстана и работал в этой должности до июня 1996-го. К этому времени он уже имел классный чин советника юстиции 3-го класса.



В эти годы шло реформирование прокуратуры, менялась концепция ее работы. Она должна была стать не только государственным обвинителем и защитником интересов государства, но и государственным адвокатом закона, прав и свобод.



С 28 июня 1996 года до июля 2000 года Максут Султанович Нарикбаев занимал самую высшую юридическую должность – председателя Верховного суда РК.



Судебная реформа требовала изменения законодательства, совершенствования деятельности судов, улучшения их материально-технического оснащения, принятия комплекса мер для обеспечения независимости судей. Верховный суд и Минюст РК в эти годы принимали меры по уменьшению нагрузки на судей (с учетом количества дел и их сложности).



М. Нарикбаев внес ряд предложений по демократизации судебной системы и обеспечению реальной независимости судей, по корректировке некоторых практических вопросов разделения компетенции между исполнительной и судебной властью с учетом разделения ветвей власти.



Возле первого здания Верховного суда РК был поставлен памятник трем знаменитым казахским биям – Толе-би, Казыбек-би, Айтеке-би, много сделавших для объединения казахского народа. Инициатором и одним из авторов проекта был М. Нарикбаев. Позже по его предложению в КазГЮУ будет учреждена стипендия имени трех биев, и самая красивая, представительская аудитория университета названа их именем.



После Верховного суда деятельность М. Нарикбаева была связана прежде всего с системой образования, особенно с КазГЮУ, с участием в различных советах и комиссиях, обеспечивающих реализацию правовой реформы, а позже – и с активной политической работой как лидера общественного движения и политической партии.



Ученый и ректор



В июле 2000 года Максут Султанович Нарикбаев был назначен ректором Казахской государственной юридической академии (КазГЮА), в которую тогда был преобразован КазГЮУ.



К моменту назначения М. Нарикбаева ректором КазГЮУ, он имел большой прак­тический опыт и был доктором юридических наук (1998). Защитил кандидатскую, а затем в Академии МВД РФ и докторскую диссертацию на тему "Уголовно-правовая охрана детства в Республике Казахстан".



М. Нарикбаев – профессор правоведения (2001). В начале ХХI века активно готовил научные кадры, был научным консультантом по шести защищенным диссертациям докторов юридических наук (Н. Дулатбеков, А. Ещанов, С. Жалыбин, К. Карбузов, Г. Мау­ленов, Г. Утибаев) и научным руководителем ряда кандидатов наук.



М. Нарикбаев посвятил научные работы прежде всего проблемам преступности несовершеннолетних, особенностям их уголовной ответственности, совершенствованию уголовно-правового законодательства, а также борьбе с коррупцией, некоторым вопросам истории суда и судопроизводства в Казахстане и становлению судебной системы современного Казахстана. Он автор книг "Правовая охрана детства" (1984), "Дорога к правосудию" (1997), "От наших великих биев до Верховного суда" (2000), "Құқық пен заңдылық төңiрегiндегi ойлар" (2005), "Казахстан: годы реформ. Диалоги и размышления" (2010) и других.



М. Нарикбаев участвовал в подготовке некоторых учебников и учебных пособий, комментария к Уголовному кодексу, к двум научно-практическим комментариям к Конституции РК (2010, 2015). Он – автор и соавтор публицистических и мемуарных книг на казахском и русском языках – "Бақыттың қиын баспалдақтары" (2004), "Анашым – алтыным менің" (2006), "Трудные ступени счастья" (2006), "Жылдар жылжып барады-ау. Күндерек беттерiнен" (2008).



Максут Султанович работал ректором КазГЮА (2000–2002), президентом (ректором) КазГЮУ (2002–2007, 2012–2013), председателем совета директоров АО "КазГЮУ" (2007–2008). В 2008–2012 годах и с 2013 года – президент КазГЮУ (с 2015 – АО "Университет КАЗГЮУ").



В сфере образования М. Нарикбаев реализовал два крупных проекта республиканского масштаба. Во-первых, по поручению Главы государства организовал создание в Астане университета юридического профиля. До этого в новой столице Казахстана не было традиций подготовки юристов, а спрос на них, особенно после переезда в столицу всех центральных государственных органов, посольств зарубежных стран и так далее, стал больше, чем в любом другом городе страны. Во-вторых, М. Нарикбаев организовал строительство нового учебного корпуса КазГЮУ в 2006–2008 годах.



В реализации этих проектов проявились его незаурядные организаторские способности и умение работать с людьми, практическое, зримое стремление содействовать продвижению высшего образования в стране на новый уровень, евразийские эстетические вкусы, синтезирующие традиции национальной и европейской культуры.



Годы работы Максута Султановича Нарикбаева ректором и президентом университета – период официального признания молодого вуза как одного из лидеров высшего образования Казахстана, развития его международных связей.



В сентябре 2007 года Максут Султанович подписал от имени КазГЮУ Великую Хартию Университетов в Болонье. Тем самым вуз подтвердил стремление продвигаться в координатах мирового образовательного пространства. В 2008 году КазГЮУ впервые вышел на 1-е место в рейтинге гуманитарных и экономических вузов, а также на 6-е место среди университетов страны.



В 2012-м в КазГЮУ по предложению М. Нарикбаева создана Академия фундаментальных и прикладных наук им. С. Зиманова. В состав этой академии входят научно-исследовательские институты: Государства и права, Правовой политики и конституционного законодательства, Гражданско-правовых исследований, Уголовно-правовых исследований и противодействия коррупции, Институт судебной экспертизы, Центр обеспечения УМС по специальностям "право", координирующий методическую работу юридических вузов и факультетов Казахстана.



В 2013/14 учебном году в КазГЮУ создан академический дипломатический клуб и международная библиотека, формируемая в том числе из книг, подаренных университету послами иностранных государств. Сегодня в университет переместились многие мероприятия дипломатического корпуса, посольств зарубежных стран, работающих в столице Казахстана.



Максут Султанович был не только официальным, но и неформальным лидером коллектива университета. Он отличался жизнелюбием и волевыми качествами, был способен на нестандартные смелые решения, умел рисковать. Не случайно, видимо, он пробовал себя в подводном плавании, парашютном спорте, любил горные лыжи…



Общественный деятель



М. Нарикбаев активно участвовал в работе консультативно-совещательных советов и комиссий при Президенте РК, был членом Высшего судебного совета (с 1996 года, позже – его председателем); Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими (2002); Постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию законодательства о правоохранительной деятельности (2003); Совета по правовой политике (2002–2015); Национального совета РК (2004); Комиссии по правам человека (2004–2011); Национальной комиссии по вопросам демократизации и гражданского общества и возглавил рабочую группу по дальнейшему проведению судебной реформы, введению суда присяжных (2004). Был также членом Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ в РК (2006) и Ассамблеи народа Казахстана (с 2012).



В апреле 2002-го в Астане по инициативе М. Нарикбаева состоялся I съезд движения "За правовой Казахстан", а в 2004-м он создал новую политическую партию, позже названную Демократической партией "Әділет" ("Справедливость"), имевшей цель – содействие формированию правового государства и дальнейшей демократизации общества.



Демократическая партия "Әділет" участвовала в разработке законопроектов "О статусе учителя", "О введении суда присяжных заседателей", "О государственном языке", в выработке предложений по совершенствованию защиты прав и интересов предпринимателей, законных интересов и прав граждан из социально уязвимых слоев населения. По инициативе партии была принята Хартия об основных принципах политической конкуренции, создан наблюдательный совет по контролю за ее исполнением, который действовал и в период выборов Президента РК.



В 2009–2010 годах М. С. Нарикбаев – один из инициаторов создания и активный участник заседаний Межпартийного совета по проблемам поиска оптимальных решений для преодоления последствий мирового финансового кризиса в Казахстане. На Межпартийном совете он выступил с несколькими докладами по экономическим и правовым аспектам принятия антикризисных мер, материалы которых передавались в соответствующие государственные органы.



Эволюция партийной системы страны привела к объединению в 2013 году двух политических партий конструктивной оппозиции – "Әдiлет" и "Руханият", которыми руководили уже иные лидеры, в новую политическую партию "Бiрлiк" (Единство). Через некоторое время после этого М. Нарикбаев принял решение войти в партию "Нур Отан", возглавляемую Президентом РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, которого всегда поддерживал.



Признание заслуг



М. Нарикбаев награжден орденами "Парасат" (2000) и "Барыс" II степени (2005), медалью "Заслуженный деятель РК" (2010), а также многочисленными юбилейными и ведомственными медалями.



М. Нарикбаеву присвоено звание "Государственный советник юстиции 2-го класса" и высший квалификационный класс судьи. Он обладатель почетных званий: "Почетный судья", "Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан", почетный гражданин Алматинской области, "Почетный работник образования РК".



Как многогранная личность М. С. Нарикбаев внес заметный вклад в строительство прокуратуры и судебной системы в период становления независимого Казахстана, в развитие высшего юридического образования. Он содействовал формированию основ политического плюрализма и многопартийной системы. В сфере юридического образования, в политической и общественной деятельности по мере сил всегда и всесторонне поддерживал стратегический курс Первого Президента Казахстана на экономическое, политическое развитие страны, активно участвовал в проведении правовой и судебной реформ.