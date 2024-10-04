В Нацгвардии подписали трехстороннее соглашение

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В мероприятии приняли участие заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально – правовой работе генерал-майор «Халық қаһарманы» Кайрат Умбетов, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Константин Авершин, заместитель директора Пограничной службы КНБ РК по воспитательной и социально – правовой работе полковник Серик Рахимов и специалисты-психологи воинских частей столичного гарнизона.

Во вступительном слове заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально – правовой работе поблагодарил депутата Константина Авершина, который является инициатором соглашения, Жаннат Нуркину - президента ОО «Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Центрально-Азиатского региона» и Представителя ТОО «International Academy of Emotional Intelligence Айгуль Абдульманову за проявленный интерес и взаимовыгодное сотрудничество.

- Армия является неотъемлемой частью нашего общества. К сожалению, психологические противоречия, существующие в обществе, проявляются и в армии. Мы не скрываем эту проблему и открыто говорим о ней. Для исследования различных психологических расстройств сегодня требуются глубокие знания. Могу с уверенностью сказать, что мы поддерживаем и расширим сотрудничество после подписания соглашения. Лично за этим вопросом следит заместитель Министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков. Мы готовы обмениваться опытом по всем направлениям, – отметил главный воспитатель войск правопорядка.

По словам Авершина, большинство последних случаев суицидов в армии произошло не с призывниками, а с военнослужащими контрактной службы. По его мнению, это достаточно удивительно, так как контрактники имеют намного больше свободы, не ночуют в казармах и могут находиться с семьями.

- Важно работать с офицерским составом, который имеет доступ к солдатам. К сожалению, именно психологов у нас в армии очень мало. Кроме того, у офицеров, проводящих воспитательную работу, то есть замполитов, достаточно низкие зарплаты. Мы в Комитете по обороне Мажилиса хотим поднять вопрос об увеличении им ставки заработной платы, - добавил депутат.

В свою очередь участники меморандума поблагодарили руководство Национальной гвардии и выразили уверенность в том, что дальнейшая совместная работа будет плодотворной.