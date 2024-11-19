В нацпарке «Бұйратау» спасли архаров

Ролик об этом появился в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: freepik.com

По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, в настоящее время у архаров идет период осеннего гона, во время которого самцы ведут яростные бои за самок. Инспекторы государственного национального природного парка «Бұйратау» Нурлан Шахатов и Канат Альжанов спасли животных.

В социальных сетях появился видеоролик, где запечатлены два самца-архара, сцепившиеся мощными рогами, которые совсем ослабли. Архаров спасали недалеко от Астаны в Ерейментауском филиале нацпарка в Акмолинской области.

Напомним, сотрудники ПО «Охотзоопром» совместно с представителями областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира и институтом зоологии провели работы по весеннему авиаучету горного барана (архара).