Перепись архаров началась в Казахстане

Фото: Минэкологии РК

Сотрудниками «ПО Охотзоопром» совместно с представителями областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира и институтом зоологии начались работы по весеннему авиаучету горного барана (архара).

Учет будет проводится на территориях Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и областях Жетысу, Абай, сообщили в Минэкологии республики.

Весенние авиаучетные работы продлятся до конца апреля этого года.