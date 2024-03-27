Перепись архаров началась в Казахстане
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Авиаучет проведут в семи областях, передает Kazpravda.kz
Сотрудниками «ПО Охотзоопром» совместно с представителями областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира и институтом зоологии начались работы по весеннему авиаучету горного барана (архара).
Учет будет проводится на территориях Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и областях Жетысу, Абай, сообщили в Минэкологии республики.
Весенние авиаучетные работы продлятся до конца апреля этого года.