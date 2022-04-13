С участием спикера палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Клуба молодых экспертов при Сенате.

Участники встречи обсудили обширный спектр вопросов, вытекающих из задач, поставленных Президентом страны по дальнейшему развитию экономики.

Открывая заседание клуба, Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на задачах, поставленных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым по реформированию некоторых дочерних организаций холдинга «Байтерек».

Спикер Сената подчеркнул, что холдинг сегодня активно работает по таким направлениям экономической политики, как диверсификация и развитие несырьевых секторов экономики, поддержка предпринимательства и экспорта продукции обрабатывающей промышленнос­ти, развитие АПК и обеспечение населения жильем.

– Есть ряд проблем, которые сдерживают развитие обрабатывающей промышленности. Это отсутствие доступного банковского кредитования и высокие валютные риски для частных инвесторов, высокий физичес­кий износ производственных мощнос­тей. Также отмечается дефицит квалифицированных кадров, отсутствует системная работа в рамках технического и нетарифного регулирования для защиты внутреннего рынка. Ключевым барьером для проведения индуст­риализации и развития бизнеса остается недостаточность доступных финансов. Эту задачу призваны решать институты развития, входящие в холдинг «Байтерек», – отметил председатель Сената.

О практической реализации этих поручений в Национальном управляющем холдинге «Байтерек», предстоящих изменениях в его деятельности и стратегии работы в новых экономических реалиях членам Клуба молодых экспертов рассказал председатель правления холдинга Канат Шарлапаев.

В ходе заседания также высту­пили члены Клуба молодых экс­пертов, которые представили свои идеи и инициативы по совершенствованию деятельности институтов развития, входящих в холдинг. В частности, эксперты остановились на вопросах эффективности роли корпоративного центра холдинга «Байтерек», гос­поддержки обрабатывающей промышленности, жилищной политики, эффективности и дос­тупности мер господдержки МСБ и других.