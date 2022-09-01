В Нур-Султане снесут дома, расположенные под линией электропередачи

Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов встретился с жителями района Байконыр. На своей странице в Instagram он сообщил о сносе домов, расположенных под линиями электропередачи, передает Kazpravda.kz.

В районе Байконыр, по улице Культегин, расположены высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП). Данной проблеме уже 26 лет, констатировал градоначальник.

«Встретились с жителями данного района. Поэтапно будем сносить дома, в первую очередь те, которые находятся непосредственно вблизи линий электропередачи. Это дома, расположенные по улицам Культегин, Асан Кайгы, Сырдария, Лермонтова. В перспективе – прилегающий участок тоже будем демонтировать. Это вопрос не одного дня и не одного года. В среднем на проект уйдет от 3 до 5 лет», – сообщил аким.

В прошлом году началась разработка проектно-сметной документации по выносу ЛЭП, сейчас она находится на экспертизе. Осенью текущего года приступят к реализации масштабного проекта.

В первую очередь будут сносить дома, которые находятся под ЛЭПами, на участках, где запланировано строительство дорог и инженерных сетей. Параллельно будут вестись работы по оценке домов, их выкупу и сносу.

«После того, как по улице Асана Кайгы включим дополнительное электричество, ЛЭП по улице Культегин демонтируем. В генплане разработали проект детальной планировки. Вместо частного сектора будут социальные объекты, ЖК, общественные пространства.

Только по Асан Кайгы расположено более 200 домов. Там мы планируем построить восьмиполосную дорогу со всеми инженерными сетями, параллельно улице Валиханова. Тогда микрорайон станет также привлекательным для инвесторов», – отметил Кульгинов.

Таким образом, уже с этого года в столице начнут поэтапно сносить дома по улицам Культегин, Асана Кайгы, Сырдария и др.