Дольщиков обманули на 2,5 млрд тенге в Актобе

Прокуратура области завершила досудебное расследование по данному факту и передала его в суд, передает Kazpravda.kz

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Завершено досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием», а также по части 1 уголовной статьи «Нарушение правил или требований в сфере строительной деятельности».

Расследование шло под личным контролем прокурора области Халидуллы Дауешова.

Так, с 2019 по 2023 годы руководитель ЖК «Safina» К. и директор одного из товариществ А., обманным путем, под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и «Алтын Орда», завладели деньгами пайщиков в сумме 2,5 млрд тенге.

25 апреля прокуратура города направила уголовное дело в отношении двух подозреваемых лиц в суд №2 Актобе.

В этой связи, прокуратура Актюбинской области призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.